Για έκτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται το συνέδριο «Innovation Greece 6.0 - Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν».

Όπως επισημαίνεται, μέσα από τα panels και τα workshops του συνεδρίου στόχος είναι να απαντηθούν τα βασικά ερωτήματα: Τι σημαίνει καινοτομία στην Ελλάδα σήμερα; Ποιους αφορά; Ποιους κλάδους της οικονομίας αγγίζει; Ποιοι φορείς στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρήσεων να καινοτομήσουν; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν; Πώς επιδρά η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανάπτυξη της καινοτομίας; Ποιοι είναι αυτοί που επενδύουν στα funds;

Το συνέδριο θα διενεργηθεί την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Αποτελεί μια συνδιοργάνωση των NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, EKEΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΑΤΕ, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Bayer Ηellas, Μetavallon και Uni.fund.

Για την εγγραφή τους στο συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο https://www.eventora.com/el/Events/innovation-greece6-0

