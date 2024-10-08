Την εκταμίευση πάνω από 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης σε πέντε χώρες από τις σοβαρές πλημμύρες του 2023, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπερψηφίζοντας την εισήγηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά.

Στην Ελλάδα, θα δοθούν 101,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Η έγκριση της ενίσχυσης ύψους 1.028.541.689 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) υπερψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 632 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 3 αποχές.

Ο εισηγητής της έκθεσης, ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, χαρακτηρίζει «ρεκόρ» την πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε (η έκθεσή του), ενώ μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα και στις φυσικές καταστροφές και υποστήριξε ότι «οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα τα κονδύλια που παρέχουν τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι «αυτά τα ποσά να μην συμψηφίζονται με άλλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις», ενώ υπογράμμισε «την ανάγκη για στοχευμένη και συντονισμένη δράση», δηλαδή, όπως είπε, «συλλογικά να στηρίξουμε ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, επενδύοντας σε αποτελεσματικές συνέργειες με πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης».

Σύμφωνα, επίσης, με την επίσημη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή βοήθεια θα διανεμηθεί ως εξής:

- Ελλάδα: 101,5 εκατ. για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

- Ιταλία: 378,8 εκατ. για την περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια μετά τις πλημμύρες του Μαΐου και επιπλέον 67,8 εκατ. για την περιοχή της Τοσκάνης μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2023

- Σλοβενία: 428,4 εκατ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών του Αυγούστου 2023

- Αυστρία: 5,2 εκατ. για την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες τον Αύγουστο του 2023

- Γαλλία: 46,7 εκατ. για τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιφέρεια Hauts-de-France τον Νοέμβριο του 2023.

Η βοήθεια του ΤΑΕΕ θα καλύψει μέρος του κόστους των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής κατεστραμμένων υποδομών, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διεξαγωγής επιχειρήσεων καθαρισμού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών εκφράζουν τη βαθύτατη αλληλεγγύη τους προς όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλα τα άτομα που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Γαλλία, καθώς και προς τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες αρωγής. Επισημαίνουν τον αυξανόμενο αριθμό σοβαρών φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη και θεωρούν ότι η διάθεση ευρωπαϊκών πόρων στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να διευρυνθεί ενόψει της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο».

Υπενθυμίζεται ότι από τη δημιουργία του το 2002, το ΤΑΕΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 8,6 δισ. ευρώ για 130 καταστροφές (110 φυσικές καταστροφές και 20 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας) σε 24 κράτη μέλη συν το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε τέσσερις υπό ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).

Πηγή: skai.gr

