Πόλεμος ΕΕ - Κίνας για τους δασμούς σε ηλεκτρικά οχήματα και μπράντυ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εναντίον των κινεζικών μέτρων σε βάρος των εισαγωγών μπράντυ και κονιάκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει επιπλέον δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μπράντυ και κονιάκ από την ΕΕ, πλήττοντας γαλλικές μάρκες όπως οι Hennessy και Remy Martin, μερικές ημέρες αφού ο συνασπισμός των 27 ευρωπαϊκών χωρών ψήφισε την επιβολή επιπλέον δασμών στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή την Παρασκευή.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι αβάσιμα και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη βιομηχανία της ΕΕ από την καταχρηστική χρήση εργαλείων εμπορικής άμυνας», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι υποστήριξε ότι η ενέργεια της ΕΕ εναντίον των κατασκευασμένων στην Κίνα ηλεκτρικών οχημάτων ήταν «δίκαιη και αναλογική» και δεν υπήρχε ανάγκη αντιποίνων από το Πεκίνο.

«Δεν ανησυχώ ποτέ», δήλωσε ο Τζεντιλόνι σε συνέντευξη Τύπου στο Λουξεμβούργο, όταν ερωτήθηκε αν ανησυχεί ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα κινεζικά αντίμετρα.

Η Γαλλίδα υπουργός Εμπορίου δήλωσε επίσης σήμερα στο Ρόιτερς ότι η Γαλλία θα εργαστεί μαζί με την ΕΕ σε ό,τι αφορά την προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά της επιβολής νέων δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκού μπράντυ και κονιάκ.

«Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να είναι μέτρο αντιποίνων μετά την έρευνα της Κομισιόν για τα ηλεκτρικά οχήματα. Τέτοιο μέτρο αντιποίνων είναι απαράδεκτο και σε πλήρη αντίφαση με τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες», υποστήριξε η Γαλλίδα υπουργός Εμπορίου Σοφί Πριμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

