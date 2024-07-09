Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Μια μοναδική έκπληξη ετοιμάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τη γυναίκα του και τους τετρακόσιους καλεσμένους του γάμου, που θα γίνει τον Αύγουστο. Τι καλύτερο για να συνοδεύσει τα θαλασσινά που θα σερβιριστούν στο τραπέζι από ένα ολοκαίνουριο ροζέ κρασί, που θα φέρει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό όνομα. Το όνομα αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο της γυναίκας του, της Mariah Riddlesprigger (@sincerelyymariah).

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το ροζέ αυτό κρασί δεν θα είναι απλώς μια ρομαντική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά τον γάμο θα κυκλοφορήσει κανονικά στην αγορά σε δύο μορφές, των 750ml και των 1500ml.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του skai.gr, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε αίτηση για «λεκτικό σήμα» στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει κρασί με το όνομα της συντρόφου του, Mariah Riddlesprigger. Η αίτηση έγινε αποδεκτή και οι διαδικασίες παρασκευής του έχουν ήδη προχωρήσει. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, περισσότερες λεπτομέρειες για το ιδιαίτερο αυτό ροζέ θα δοθούν στο τέλος της εβδομάδας.

Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία του κρασιού, ωστόσο, έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέψευσε τις πληροφορίες για ότι επίκειται ο δικός του γάμος λέγοντας ότι δεν παντρεύεται αυτός αλλά ο αδερφός του. «Παιδιά δεν παντρεύομαι εγώ. Ο αδελφός μου παντρεύεται. Σοβαρά μιλάω, γιατί έχει γίνει πραγματικά λάθος. Παντρεύεται ο αδελφός μου», δήλωσε

Τι ακριβώς ισχύει, ποιος παντρεύεται και σε ποιον γάμο θα σερβιριστεί το ροζέ Mariah θα το δούμε σε μερικές εβδομάδες.

Ο γάμος

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες και αν εντέλει ο γάμος είναι του Big Freak, το πρόγραμμα προβλέπει τριήμερο γλέντι: θα ξεκινήσει στις 30 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Για τις 30 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί το White Rarty, όπου όλοι οι καλεσμένοι θα ντυθούν στα λευκά. Στις 31 Αυγούστου θα λάβει χώρα του το nigerian party, με παραδοσιακές ενδυμασίες και την 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει ο γάμος. Το κόστος του γάμου υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 250 ευρώ το άτομο.

Με 10% στα Ελληνικά Οινοποιεία

Υπενθυμίζεται ότι οι Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο μέσω της εταιρείας-ναυαρχίδας τους, Ante Inc., ένωσαν τις δυνάμεις τους με τα Ελληνικά Οινοποιεία (Hellenic Wineries), μια εταιρεία συμμετοχών η οποία το 2022 εξαγόρασε την ΜΠΟΥΤΑΡΗ Οινοποιεία και μία από τις πιο εμβληματικές εταιρείες κρασιού στην Ελλάδα με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας, η οποία πρόσφατα απέκτησε και το brand του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο κατέχει περίπου το 10% των Ελληνικών Οινοποιείων.

Τα Ελληνικά Οινοποιεία διοικούνται από τον Ηλία Γεωργιάδη, ο οποίος έχει επενδύσει στην Ελλάδα και σε real estate ελέγχοντας την εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας Premia Properties.

Για τη συνεργασία μεταξύ της οικογένειας Αντετοκούνμπο και των Ελληνικών Οινοποιείων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δηλώσει:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επένδυση στα 'Ελληνικά Οινοποιεία και τη συνεργασία μας με τον Ηλία Γεωργιάδη. Μαζί θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε εταιρείες με ιστορία οι οποίες παράγουν φυσικά προϊόντα της ελληνικής γης, όπως το κρασί και το φυσικό μεταλλικό νερό.»

