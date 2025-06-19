Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,6% στις 537,23 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές τη σημερινή συνεδρίαση καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για πιθανή ανάμιξη των ΗΠΑ διατηρούν νευρικούς τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,6% στις 537,23 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Η σύγκρουση εδώ και μία εβδομάδα μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου που σήμερα καταγράφουν άνοδο και ενισχύουν τον ενεργειακό κλάδο, ο μοναδικός που κινείται ανοδικά, σημειώνοντας κέρδη 0,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark