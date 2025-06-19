Με απώλειες ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές τη σημερινή συνεδρίαση καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για πιθανή ανάμιξη των ΗΠΑ διατηρούν νευρικούς τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,6% στις 537,23 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Η σύγκρουση εδώ και μία εβδομάδα μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου που σήμερα καταγράφουν άνοδο και ενισχύουν τον ενεργειακό κλάδο, ο μοναδικός που κινείται ανοδικά, σημειώνοντας κέρδη 0,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

