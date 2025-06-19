Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για την κατάσταση στην Ευρωζώνη, τις δημοσιονομικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη και τα εσωτερικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, με αφορμή και τις σχετικές εκθέσεις που θα παρουσιαστούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν, επίσης, η προετοιμασία εισαγωγής του ψηφιακού ευρώ και η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου του Eurogroup.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN που θα διεξαχθεί αύριο, θα παρουσιαστεί η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τελωνειακή Ένωση της ΕΕ. Στόχος είναι η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και η διασφάλιση της ορθής είσπραξης δασμών και φόρων προς όφελος των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, σε μία περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, θα ανταλλάξουν, στη συνέχεια, απόψεις με στόχο την εξεύρεση τρόπων μείωσης του ενεργειακού κόστους στην ΕΕ. Θα συζητήσουν, επίσης, τα επόμενα βήματα στο πεδίο της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας και για τον συνεχιζόμενο οικονομικό αντίκτυπο της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στο δείπνο των Υπουργών Οικονομικών του ECOFIN θα αναλυθούν και οι οικονομικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Στο Συμβούλιο ECOFIN θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Εαρινή Δέσμη Μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2025 με ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Στην ατζέντα είναι και η υιοθέτηση των αναθεωρημένων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

Τόσο στο Eurogroup όσο και στο ECOFIN θα εξεταστεί η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ ενόψει της επικείμενης υιοθέτησης του κοινού νομίσματος από την Βουλγαρία.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συμμετάσχει, επίσης, στις Ετήσιες Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

