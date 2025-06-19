Του Βαγγέλη Δουράκη

Και νέο άλμα καταγράφουν τα χρέη τους Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους: Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα σχετικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δείχνουν ότι τα Κρατικά «φέσια» αγγίζουν πια τα 4 δισ. ευρώ, θυμίζοντας «ανοίγματα» εποχών Μνημονίου. Βεβαίως, εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως όταν το Δημόσιο όταν καθυστερεί να καταβάλλει τα ποσά που χρωστάει σε πολίτες επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 3%.

Κάτι που δεν συμβαίνει και με τους φορολογούμενους οι οποίοι όταν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Κράτος πληρώνουν κάτι … παραπάνω ως «πέναλτι» και συγκεκριμένα επιτόκιο 8,76% ετησίως ή 0,73% μηνιαίως. Επιπλέον, παρά τα υπέρογκα έσοδα που μπαίνουν στα Κρατικά Ταμεία, το Δημόσιο συνεχίζει να καθυστερεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.

Χρέη … μνημονιακών χρόνων

Είναι ενδεικτικό, πως τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους «φούσκωσαν» τον Απρίλιο σε επίπεδα που είχαν χρόνια να αγγίξουν: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ύψος ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, μαζί με τις επιστροφές φόρου, διαμορφώθηκαν στα 3,91 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο «κομμάτι» των οφειλών αφορά για ακόμη μία φορά τον τομέα της υγείας, καθώς το συνολικό ποσό των χρεών των νοσοκομείων προς ιδιώτες ανήλθε σε 1,65 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 161 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και του ΕΟΠΥΥ στα 253 εκατ. ευρώ από 220 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Ειδικά τα 253 εκατ. ευρώ αναμένεται να «ξεκαθαρίσουν» το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς δεν έχει αφαιρεθεί το clawback και το rebate που επιβάλλεται στους προμηθευτές Υγείας.

Το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αφορά κυρίως:

Οφειλές 405 εκατ. ευρώ από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι 373 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 32 εκατ. ευρώ.

Χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 613 εκατ. ευρώ από 582 εκατ. ευρώ τον τρίτο μήνα του τρέχοντος έτους. Εκτός από τις εκκρεμείς συντάξεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις πληρωμής αιτήσεων εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 760 εκατ. ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ (παρά την προσπάθεια της ΑΑΔΕ) μόλις σε ένα μήνα, από 723 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 760 εκατ. ευρώ, τα 290 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερους από 3 μήνες (μείωση κατά 26 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο), εκ των οποίων τα 232 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων.

Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμα

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών καταγράφουν μείωση στα 58 εκατ. ευρώ από 82 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Επίσης, εκκρεμούν 470 εκατ. ευρώ τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζονται ως ληξιπρόθεσμα καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί 90 ημέρες καθυστέρησης, από 408 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Τα υπουργεία κατέγραψαν συνολικές οφειλές 248 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να εντοπίζεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που οφείλει πλέον 95 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών με 39 εκατ. ευρώ, Μετανάστευσης και Ασύλου με 74 εκατ. ευρώ και Υγείας με 14 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει σταθερά υψηλό, με 231 εκατ. ευρώ σε ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.