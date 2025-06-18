Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και εν μέσω ανησυχίας για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 44,14 μονάδων (–0,10%), στις 42.171,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 25,18 μονάδων (+0,13%), στις 19.546,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,85 μονάδων (–0,03%), στις 5.980,87 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.