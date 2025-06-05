Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διαπραγματεύονται ελαφρώς υψηλότερα την Πέμπτη, υποστηριζόμενες από την ενίσχυση των αυτοκινητοβιομηχανιών και των μεταλλευτικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% κατά το άνοιγμα, επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η έγκριση από τη Γερμανία ενός πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων ανέστρεψε το επενδυτικό κλίμα.

Ο γερμανικός DAX διαπραγματεύεται με άνοδο 0,23%, ενώ ο γαλλικός CAC40 κινείται ανοδικά κατά 0,24%.

Τι αναμένουν οι αγορές για τα επιτόκια

Η ΕΚΤ αναμένεται σύμφωνα με τους αναλυτές, να μειώσει τα επιτόκια για όγδοη συνεχή φορά την Πέμπτη και είναι πολύ πιθανό να δώσει «σήμα» στις αγορές για μια σύντομη παύση τον Ιούλιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, θα προσπαθήσει να μεταφέρει ένα ουδέτερο μήνυμα που δεν θα αποσαφηνίζει την μελλοντική πολιτική, αλλά η αδύναμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης και ο συγκρατημένος πληθωρισμός δείχνουν ότι θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των επιτοκίων μέσα στο 2025.

