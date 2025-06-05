«Άνοιξε» ο δρόμος για νέες παροχές… μέσω Βρυξελλών

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Πράσινο φως» για τις παροχές που σχεδίασε η Κυβέρνηση δίνει επί της ουσίας η θετική αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του ελληνικού Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η χώρα μας τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες και οι δαπάνες της κινούνται χαμηλότερα από το συμφωνημένο ανώτατο όριο.

Παράλληλα, η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, θα επιτρέψει στην Ελλάδα να «ξοδέψει» … αρκετά περισσότερα από 500 εκατ. την επόμενη χρονιά.

Με άλλα λόγια, εγκρίνεται από τις Βρυξέλλες το «πακέτο» παροχών που ανακοίνωσε πρόσφατα το Μαξίμου και «ανοίγει» ο δρόμος και για νέες εξαγγελίες με χρονικό ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ποιες «ανορθογραφίες» στην ελληνική οικονομία εντόπισε η Κομισιόν

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της εαρινής έκθεσης Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφέρεται πάντως εκτενώς, τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά της εγχώριας οικονομίας.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα μας, με ειδική αναφορά στις υψηλές τιμές κατοικιών.

Επιπλέον, η Κομισιόν εντοπίζει ξανά «μακροοικονομικές ανισορροπίες» που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας, υψηλό εξωτερικό έλλειμμα και το χρέος που αν και απομειώνεται, παραμένει υψηλό.

Στέκεται, ωστόσο, στο μείζον ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και δη των υψηλών τιμών ενοικίασης και πώλησης κατοικιών.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι ο αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης.

Οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 9,3% ετησίως την περίοδο 2020-2024 (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 4,9%) και εκτιμάται ότι είναι υπερτιμημένες κατά περίπου 20%.

Τονίζει, ακόμη, ότι οι υψηλές τιμές στέγασης επηρεάζουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες, ενώ εμποδίζουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν για να βρουν εργασία.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (οι άδειες οικοδομής κατοικιών που μετρώνται σε τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας αυξήθηκαν κατά 31,5 % το 2024) μπορεί να μετριάσει την αύξηση των τιμών των κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Η ισχυρή αύξηση των τιμών των κατοικιών έχει επίσης προκαλέσει αυξήσεις των ενοικίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικονομικά προσιτή στέγαση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Τι αλλάζει με την ενεργοποίηση της «ρήτρας» διαφυγής

Όπως και να έχει, η ελληνική οικονομία περνάει με καλό βαθμό-κάτι που άλλωστε αναμενόταν- από την αξιολόγηση της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα βελτίωσε το 2024 τις δημοσιονομικές της επιδόσεις καταγράφοντας δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 0,7% του ΑΕΠ, ενώ η μείωση του χρέους της έφτασε το 10,3% του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα, η ενεργοποίηση από την Κομισιόν της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, δίνει στην χώρα μας τη δυνατότητα να δαπανήσει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ για το 2026, όπως εκτίμησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ενεργοποίηση της ρήτρας δίνει στην Ελλάδα έναν μέσο ετήσιο δημοσιονομικό χώρο 734 εκατ. ευρώ για την τετραετία 2025-2028.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αμυντικές δαπάνες για την Ελλάδα για το σύνολο της περιόδου 2025-2028 θα αυξήσουν σωρευτικά το έλλειμμα κατά 1,2% του ΑΕΠ (2,93 δις ευρώ) και το χρέος κατά 1,8% του ΑΕΠ (4,04 δισ. ευρώ).

Οι αμυντικές δαπάνες οι οποίες θα προκαλέσουν συνολική αύξηση του ελλείμματος κατά 1,2% του ΑΕΠ, επιμεριζόμενες γραμμικά στην τετραετία, σηματοδοτούν μια μέση ετήσια αύξηση δαπανών της τάξης των 734 δισ. ευρώ, η οποία θεωρείται εφικτή για τα δεδομένα της χώρας.

Η αύξηση του ελλείμματος είναι συμβατή με το ανώτατο όριο αύξησης των δαπανών κατά 1,5% του ΑΕΠ που θέτει ως ανώτατο όριο η Επιτροπή στη «Λευκή Βίβλο» για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και είναι και το όριο των δαπανών που δεν θα εγγράφονται στο έλλειμμα.

Με το κείμενο της Επιτροπής ξεκαθαρίζεται ότι έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης των αμυντικών δαπανών για την Ελλάδα είναι το 2024 και όχι το 2021 που ισχύει γενικά για όλες της χώρες της ΕΕ. Έτσι, ο πρώτος «λογαριασμός» των αυξήσεων των αμυντικών δαπανών που δεν θα εγγράφονται στο έλλειμμα θα γίνει για το 2025 σε σχέση με το 2024.



Πηγή: skai.gr

