Κίνα: Στήριξη στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω ναυτιλίας - Επαναγορά μετοχών από κολοσσούς όπως η Cosco και η China Merchants

Σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της Κίνας για την αναζωογόνηση της χρηματιστηριακής αγοράς μέσω επαναγοράς μετοχών ή αύξησης συμμετοχών, με τη συνδρομή μάλιστα κάποιων εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών στον κόσμο. Τα χαρτοφυλάκια των εταιρειών αυτών διαχειρίζονται μεγάλους εμπορικούς στόλους λιμάνια και περιουσιακά στοιχεία logistics σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη επαναγορά μετοχών στο κινεζικό χρηματιστήριο προέρχεται από την Cosco Shipping Holdings, που ελέγχει τον τέταρτο μεγαλύτερο στόλο εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Στόχος του κινεζικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος στην κινεζική οικονομία, αλλά και η αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα των ακινήτων.

Ήδη οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την περασμένη εβδομάδα, αφού η Λαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγκαινίασε δύο προγράμματα χρηματοδότησης και προέτρεψε την ταχεία υιοθέτηση χρηματοπιστωτικών πολιτικών για τη στήριξη των κεφαλαιαγορών, ενώ τα μικτά οικονομικά στοιχεία διατήρησαν την πίεση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για περισσότερα κίνητρα.

H Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) εγκαινίασε δύο προγράμματα για να αντλήσει αρχικά έως και 800 δισεκατομμύρια γουάν (112 δισεκατομμύρια δολάρια) στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω νεοσύστατων εργαλείων νομισματικής πολιτικής, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γύρο οικονομικών κινήτρων που εξαπολύει η κινεζική κυβέρνηση από την εποχή της πανδημίας του Covid-19 εντείνοντας παράλληλα τις προσπάθειές της για να πετύχει τον στόχο της για αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% στο τέλος του έτους.

Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό του Πεκίνου για την επαναγορά μετοχών που γίνεται και με την εξασφάλιση ειδικών δανείων μέσα της κεντρικής τράπεζας, συμμετέχουν, εκτός από τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, ο πετρελαϊκός γίγαντας China Petroleum and Chemical Corp αλλά και ο διαχειριστής λιμένων China Merchants Port Group.

Η χρηματοδότηση προέρχεται εν μέρει από το ειδικό δάνειο που προσφέρεται, αλλά και από εσωτερικούς πόρους.

Η Sinopec ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο υπέγραψε σύμβαση με την Bank of China για τη λήψη ειδικών δανείων αξίας 700 εκατομμυρίων γιουάν για τη χρηματοδότηση της αγοράς μετοχών.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα διοχετεύοντας νέα μετρητά στη χρηματιστηριακή αγορά .

Περισσότερες από 20 κινεζικές εισηγμένες εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια να αξιοποιήσουν τον ειδικό δανεισμό λίγες ημέρες αφότου η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ξεκίνησε το πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η PBOC εγκαινίασε το πρόγραμμα επαναχρηματοδότησης επιτρέποντας στις εισηγμένες εταιρείες ή στους βασικούς μετόχους τους να δανειστούν φθηνά για να χρηματοδοτήσουν επαναγορές μετοχών ή αυξήσεις συμμετοχών. Το πρόγραμμα είναι ύψους 300 δισ. γιουάν (42,24 δισ. δολάρια) αρχικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εισηγμένες εταιρείες και οι βασικοί μέτοχοί τους μπορούν να λάβουν δάνεια με επιτόκιο έως και 2,25%, το οποίο θα μπορούσε να είναι δελεαστικό για εταιρείες με υψηλότερα ποσοστά μερισμάτων ή καθαρά περιθώρια κέρδους σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Nanhua Futures.

Επαναγορές μετοχών 281,6 εκατ. δολ. από την Cosco Shipping

Η Cosco Shipping που κατέχει το τέταρτο μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει έως και 2 δισ. γουάν μετοχών Α, που αντιστοιχούν σε 281,6 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία θα επαναγοράσει 50 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια μετοχές Α, που ισοδυναμούν με περίπου 0,3% έως 0,6% του μετοχικού της κεφαλαίου στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενισχυμένα από τους υψηλούς ναύλους, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 72,7% σε ετήσια βάση, στο εννεάμηνο του 2024.

Η Cosco απέδωσε τα ισχυρά αναμενόμενα κέρδη στην αύξηση του όγκου και της τιμολόγησης στην επιχείρηση μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι μετοχές της Cosco Shipping Holdings σημείωσαν άλμα μετά την ανακοίνωση του νέου σχεδίου επαναγοράς από τον κινεζικό γίγαντα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η αδελφή εταιρεία της Cosco Shipping Development, που δραστηριοποιείται κυρίως στη μίσθωση πλοίων και εξοπλισμού, ανακοίνωσε επίσης ένα παρόμοιο σχέδιο, με στόχο μέχρι 287,2 εκατ. γιουάν.

Η Cosco Shipping θα αυξήσει τα μερίδια σε δύο άλλες ναυτιλιακές μονάδες, την Cosco Shipping Energy Transportation και την Cosco Shipping specialized Carriers, μέχρι 1,4 δισ. γιουάν και 288 εκατ. γιουάν αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται και πάλι εν μέρει από την Bank of China.

Επίσης ο κρατικός ναυτιλιακός κολοσσός China Merchants σχεδιάζει εξαγορές μετοχών 222- 443 εκατ. γιουάν.

Ο Kinger Lau, στρατηγικός αναλυτής μετοχών Κίνας της Goldman Sachs, υποστήριξε ότι οι επαναγορές έχουν «οικονομικό νόημα» για τις εταιρείες που έχουν μετρητά να διαθέσουν, δεδομένου του πόσο πολύ είχαν πέσει οι τιμές των κινεζικών μετοχών.

Πρόσθεσε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τα ταμεία της κυβέρνησης όταν κατέχει μεγάλα μερίδια σε εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

