Χρηματιστήριο: Κέρδη 4,52% στην εβδομάδα

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ολοκληρώνοντας μία ισχυρή ανοδική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,52%.
Ενδοσυνεδριακά εκδηλώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης βραχυχρονίων κερδών, με την προσφορά να απορροφάται και την αγορά να παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης στο κλείσιμο.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.456,52 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.460,74 μονάδες (+0,34%) και κατώτερη τιμή στις 1.452,18 μονάδες (-0,25%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.547.097 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,06%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,60%), της ΔΕΗ (+0,94%), της Alpha Bank(+0,74%) και της Eurobank (+0,72%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές, της Motor Oil (-2,33%), των ΕΛΠΕ (-1,43%), του ΔΑΑ (-1,34%), της Aegean (-1,28%), της Lamda (-1,11%) και της Σαράντης (-1,11%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και Alpha Bank διακινώντας 10.507.291 και 6.595.642 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 23,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,99 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 42 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +6,97% και Attica Bank +5,23%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -8,14% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -3,56%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,5500 -0,38%
ALPHA BANK: 1,6430 +0,74%
AEGEAN AIRLINES: 10,0500 -1,28%
VIOHALCO: 5,4100 -0,18%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7200 -0,64%
ΔΑΑ: 8,1000 -1,34%
ΔΕΗ: 11,8700 +0,94%
COCA COLA HBC: 34,2200 +0,12%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7920 +0,67%
ΕΛΠΕ: 6,9000 -1,43%
ELVALHALCOR: 1,9280 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 7,4600 -0,13%
ΕΥΔΑΠ: 5,9000 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,2360 +0,72%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -1,11%
MOTOR OIL: 20,1400 -2,33%
JUMBO: 26,0200 αμετάβλητη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,2800 +0,56%
ΟΛΠ :30,3000 -0,66%
ΟΠΑΠ: 15,8900 +0,57%
ΟΤΕ: 15,0500 -0,66%
AUTOHELLAS: 10,4600 -0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8760 +1,60%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,680 -1,11%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8200 -0,15%
