Χρηματιστήριο: Κέρδη 4,52% στην εβδομάδα

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ολοκληρώνοντας μία ισχυρή ανοδική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,52%.

Ενδοσυνεδριακά εκδηλώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης βραχυχρονίων κερδών, με την προσφορά να απορροφάται και την αγορά να παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης στο κλείσιμο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.456,52 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.460,74 μονάδες (+0,34%) και κατώτερη τιμή στις 1.452,18 μονάδες (-0,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.547.097 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,60%), της ΔΕΗ (+0,94%), της Alpha Bank(+0,74%) και της Eurobank (+0,72%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές, της Motor Oil (-2,33%), των ΕΛΠΕ (-1,43%), του ΔΑΑ (-1,34%), της Aegean (-1,28%), της Lamda (-1,11%) και της Σαράντης (-1,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και Alpha Bank διακινώντας 10.507.291 και 6.595.642 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 23,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,99 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 42 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος +6,97% και Attica Bank +5,23%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -8,14% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -3,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,5500 -0,38%

ALPHA BANK: 1,6430 +0,74%

AEGEAN AIRLINES: 10,0500 -1,28%

VIOHALCO: 5,4100 -0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7200 -0,64%

ΔΑΑ: 8,1000 -1,34%

ΔΕΗ: 11,8700 +0,94%

COCA COLA HBC: 34,2200 +0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7920 +0,67%

ΕΛΠΕ: 6,9000 -1,43%

ELVALHALCOR: 1,9280 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4600 -0,13%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,2360 +0,72%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -1,11%

MOTOR OIL: 20,1400 -2,33%

JUMBO: 26,0200 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,2800 +0,56%

ΟΛΠ :30,3000 -0,66%

ΟΠΑΠ: 15,8900 +0,57%

ΟΤΕ: 15,0500 -0,66%

AUTOHELLAS: 10,4600 -0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8760 +1,60%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,680 -1,11%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8200 -0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

