Eυρώ: υποχωρεί 0,11%, στα 1,0393 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0393 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,0540 γεν, στο 0,8294 με τη στερλίνα και στο 0,9414 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,8550 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,2530 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

