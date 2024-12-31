Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη στο 2,82% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 722 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιανουαρίου.

ομολογα

Η Ελλάδα διέθεσε τρίμηνα έντοκα γραμμάτια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με αυξημένη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διέθεσε τους τίτλους με απόδοση 2,82%, ενισχυμένη έναντι του 2,63% σε αντίστοιχη δημοπρασία τον Οκτώβριο.

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 722 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΔΔΗΧ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark