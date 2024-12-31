Αυξημένη στο 2,82% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Η Ελλάδα διέθεσε τρίμηνα έντοκα γραμμάτια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με αυξημένη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διέθεσε τους τίτλους με απόδοση 2,82%, ενισχυμένη έναντι του 2,63% σε αντίστοιχη δημοπρασία τον Οκτώβριο.

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 722 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

