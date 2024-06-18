Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0731 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 169,5900 γεν, στο 0,8458 με τη στερλίνα και στο 0,9543 με το ελβετικό φράγκο.Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,21% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,0700 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2686 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

