Την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών του 51μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατέκτησε ο συνδυασμός «Άλμα Μπροστά», με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μπρατάκο, καταλαμβάνοντας 45 έδρες και ποσοστό 89%, κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο ΕΒΕΑ η κατανομή των εδρών έχει ως εξής:

 Το «Άλμα Μπροστά» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μπρατάκο εξέλεξε 45 από τους 51 συμβούλους στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ (Εμπορικό Τμήμα 15, Μεταποιητικό Τμήμα 15, Εξαγωγικό Τμήμα 1, Τμήμα Υπηρεσιών 14), λαμβάνοντας 8.327 ψήφους.

 Ο συνδυασμός «Το ΕΒΕΑ στα μέλη του» με επικεφαλής τον κ. Νίκο Σοφιανό έλαβε 1045 ψήφους και εξέλεξε 6 συμβούλους στο Δ.Σ. (Εμπορικό Τμήμα 2, Μεταποιητικό Τμήμα 1, Εξαγωγικό Τμήμα 2, Τμήμα Υπηρεσιών 1).

Συνολικά ψήφισαν 9.553 επιχειρηματίες, ενώ τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια ανέρχονται σε 181.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του ΕΒΕΑ που συμμετείχαν στις εκλογές και με τίμησαν με την ψήφο τους. Το αποτέλεσμα είναι για εμένα τιμή, αλλά και ευθύνη. Από σήμερα ξεκινάμε να δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα ΕΒΕΑ πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό. Που θα στηρίζει τα μέλη του, θα είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και θα εκπροσωπεί επάξια την επιχειρηματική κοινότητα.Θέλω να ευχαριστώ την ομάδα μου, τον συνδυασμό μας “Άλμα Μπροστά”. Όλοι μαζί δώσαμε έναν αγώνα που αποτυπώνει την κοινή μας δέσμευση για ένα καλύτερο ΕΒΕΑ. Η επόμενη μέρα ξεκινά με σχέδιο και δουλειά. Στόχος μας είναι ένα Επιμελητήριο που θα είναι πραγματικός σύμμαχος για τις επιχειρήσεις. Που θα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες, θα προωθεί την εξωστρέφεια, θα στηρίζει την καινοτομία και θα διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα των μελών του. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα ΕΒΕΑ ισχυρό, αντάξιο των προσδοκιών των μελών του. Όπως αξίζει στην ιστορία και τις δυνατότητές του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.