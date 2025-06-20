Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα – Όλες οι ημερομηνίες

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που έρχεται: Η ώρα που οι απόμαχοι της εργασίας θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις συντάξεις μηνός Ιουλίου, έφτασε. Ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουν πάρει τα χρήματα που τους αναλογούν στα χέρια τους και ακολουθεί λίγο μετά η εξόφληση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ στους δικαιούχους. Πρώτοι πάνε … ΑΤΜ οι συνταξιούχοι μη Μισθωτοί, αλλά και όσοι λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης. Οι υπόλοιποι απόμαχοι της εργασίας θα μπορούν να «σηκώσουν» με κάρτα τα χρήματά τους την Πέμπτη.

Όλες οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Αυτά βεβαίως ισχύουν για εκείνους που διαθέτουν χρεωστικές κάρτες και έχουν πρόσβαση στα ΑΤΜ των τραπεζών. Όσοι διατηρούν την συνήθεια να πηγαίνουν … γκισέ, αλλά και αυτοί που λαμβάνουν τις αποδοχές τους μέσω ταχυδρομείου, θα πάρουν τα χρήματά τους μία εργάσιμη μέρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, σε … ημερομηνία «γκισέ», η αρχή γίνεται την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025, με τις συντάξεις των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα).

Πληρωμές θα γίνουν και για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Όπως προαναφέρθηκε, τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία μέρα πριν την Τρίτη 24 του μήνα και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη όσοι διαθέτουν κάρτα.

Δύο ημέρες μετά -και πάλι σε ημερομηνία «γκισέ»- και συγκεκριμένα τη Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις Μαΐου των μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Πληρωμές στις 27 του μήνα θα γίνουν και για τους συνταξιούχους τραπεζών, όπως επίσης και για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα εν λόγω ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουνίου, όταν και θα είναι διαθέσιμα για όσους έχουν χρεωστική κάρτα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Ιουνίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 27 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, όπως και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.



