Σε συνέχεια των αποκαλύψεων για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ Αγρινίου σε υποθέσεις παράνομης χορήγησης αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων, η Διοίκηση του Οργανισμού διευκρινίζει ότι η σχετική έρευνα ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, και ήδη έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν μεθοδικά και οργανωμένα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την εξαπάτηση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για τη χορήγηση επιδομάτων αναπηρίας σε μη δικαιούχους, αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά και προκαλώντας σημαντική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ:

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Αγρινίου, μεταξύ άλλων, φέρονται να εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες σχετικές με τη χορήγηση αναπηρικών επιδομάτων-συντάξεων, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει, ότι η έρευνα ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ίδιου του Φορέα.

Ειδικότερα, η Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του e-ΕΦΚΑ, αφότου έλαβε σχετική ανώνυμη καταγγελία, κινήθηκε ταχύτατα και ειδοποίησε αμέσως τις κατά τόπον αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις ενέργειές τους.

Έχει ήδη ζητηθεί από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αγρινίου η αποστολή της σχετικής ποινικής δικογραφίας, προκειμένου να λάβουμε γνώση των τυχόν εμπλεκομένων υπαλλήλων και άμεσα να εκκινήσουν οι σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες.

Ο e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στην αρχή της διαφάνειας και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και προβαίνει πάντοτε σε ταχεία και πλήρη διερεύνηση οποιουδήποτε περιστατικού διαφθοράς καταγγέλλεται, προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

