Το 2024, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία υπολογίστηκε σε 33,5 ευρώ στην ΕΕ και 37,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ, έναντι 31,9 ευρώ και 35,7 ευρώ, αντίστοιχα, το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας να καταγράφεται στη Βουλγαρία (10,6 ευρώ), τη Ρουμανία (12,5 ευρώ) και την Ουγγαρία (14,1 ευρώ). Ακολουθούν η Λετονία (15,1 ευρώ), η Λιθουανία (16,3 ευρώ) και η Ελλάδα (16,7 ευρώ). Αντίθετα, το υψηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (55,2 ευρώ), τη Δανία (50,1 ευρώ), το Βέλγιο (48,2 ευρώ) και η Ολλανδία (45,2 ευρώ).

Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία ήταν 33,9 ευρώ στην ΕΕ και 39,8 ευρώ στη ζώνη του ευρώ, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα, ήταν 30,0 ευρώ και 33,4 ευρώ αντίστοιχα. Στις υπηρεσίες, το ωριαίο κόστος εργασίας κυμαινόταν μεταξύ 33,3 ευρώ στην ΕΕ και 36,4 ευρώ στη ζώνη του ευρώ. Στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία (πλην της δημόσιας διοίκησης) ήταν 34,2 ευρώ και 37,5 ευρώ αντίστοιχα.

Οι δύο κύριες συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και το μη μισθολογικό κόστος (π.χ. εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές). Το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας ήταν 24,7% στην ΕΕ και 25,5% στη ζώνη του ευρώ. Τα χαμηλότερα μερίδια μη μισθολογικού κόστους στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,8%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Μάλτα (5,8%) και τα υψηλότερα στη Γαλλία (32,2%) και τη Σουηδία (31,6%).

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, το ωριαίο κόστος εργασίας σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, εκφρασμένο σε ευρώ, αυξήθηκε κατά 5% στην ΕΕ και κατά 4,5% στη ζώνη του ευρώ.

Εντός της ζώνης του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε σε όλες τις χώρες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κροατία (+14,2%), τη Λετονία (+12,1%) και τη Λιθουανία (+10,8%) και η χαμηλότερη στην Τσεχία (+1,3%) ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (+1,8%) και το Λουξεμβούργο (+2,1%).

Για τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας εκφρασμένο σε εθνικό νόμισμα αυξήθηκε το 2024 σε όλες τις χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Ρουμανία (+14,2%), τη Βουλγαρία (+13,9%), την Ουγγαρία (+13,6%) και την Πολωνία (+12,8%). Αυξήθηκαν λιγότερο στη Σουηδία (+3,6%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.