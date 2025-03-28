Σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας

«Αντίστροφη μέτρηση» για τον πρώτο μεγάλο ψηφιακό έλεγχο της ΑΑΔΕ για τα οχήματα που είναι σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν κανονικά.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού σε smartphones θα μπορούν σκανάρουν επί τόπου τις πινακίδες οχημάτων τα οποία ενώ έχουν δηλωθεί ότι βρίσκονται σε ακινησία αυτά κυκλοφορούν, όπως και τα οχήματα τα οποία είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί στην εφορία.

Το πρόστιμο για τους παραβάτες αγγίζει τις 10.000 ευρώ επιπροσθέτως των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής τους, ενώ σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός 5 ετών, αφαιρείται το δίπλωμα για 3 χρόνια.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ και επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.