Παπαθανάσης: Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα

Στη Σύνοδο Γενικών Υποθέσεων για θέματα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι στόχοι της Πολιτικής Συνοχής, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του νέου προτεινόμενου μοντέλου εθνικών σχεδίων μετά το 2027. Επίσης, το Συμβούλιο εστίασε στους τρόπους με τους οποίους η Πολιτική Συνοχής μπορεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο ώστε να ανταποκριθεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο στις αναδυόμενες προτεραιότητες και ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Παπαθανάσης, στη διάρκεια της παρέμβασής του, υπογράμμισε: «Οι στόχοι της Συνοχής, όπως ορίζονται στη Συνθήκη, και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας θεωρεί απαραίτητο το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, να έχει σαφή περιφερειακή διάσταση και να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, όπως ακριβώς προβλέπεται στους ισχύοντες σήμερα κανονισμούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε η πολιτική συνοχής να καταστεί ακόμη πιο ουσιαστική και στοχευμένη και να συμβάλει και μέσω των μεταρρυθμίσεων αυτών στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Η τρέχουσα δημοσιονομική περίοδος και η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής αποτελούν κρίσιμη ευκαιρία για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνοχή της Ευρώπης (οικονομική, κοινωνική, χωρική), αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά της, την αυτονομία της, την αμυντική της ικανότητα, τη συνεκτικότητα των κοινωνιών της και φυσικά για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διατήρηση ενός επαρκούς, τουλάχιστον σε σημερινούς όρους, και διασφαλισμένου προϋπολογισμού θα ενισχύσει τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής ενότητας και την επιτυχή αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και κυρίως πιο κοινωνικά δίκαιη».



