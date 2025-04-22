Σε νέο ιστορικό υψηλό έστειλε την τιμή του χρυσού η επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, καθώς ήγειρε ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και έπληξε περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία, στρέφοντας τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή σποτ του χρυσού το πρωί της Τρίτη έσπασε το φράγμα των 3.500 δολαρίων η ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς χαμηλότερα στη συνέχεια, ενώ στις 11:00 ώρα Ελλάδος κινούνταν πέριξ των 3.450 δολαρίων η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,7%

Το αμερικανικό συμβόλαιο για το πολύτιμο μέταλλο, παράδοσης Ιουνίου 2025, κινείται στα 3.465 δολα΄ρια ή ουγγιά, με κέρδη άνω του 1%.

«Οι επενδυτές αποφεύγουν ευρέως τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ εν μέσω ανησυχιών για τους δασμούς και του δράματος στις σχέσεις Τραμπ-Πάουελ, τα οποία διατηρούν τον χρυσό σε περίοπτη θέση για την κεφαλαιοποίηση των δεινών του δολαρίων», σύμφωνα με τον Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτή αγορών στην KCM Trade.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου εχθές την άμεση μείωση των επιτοκίων της Fed, προειδοποιώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί, ενώ επέκρινε τη στάση του Πάουελ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι να γίνει σαφής ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό των δασμολογικών σχεδίων του Τραμπ.

Ο χρυσός, που θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο«» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, έχει σημειώσει ράλι σχεδόν 33% μέχρι στιγμής φέτος.

Ωστόσο, ο δείκτης σχετικής ισχύος του χρυσού (RSI) βρίσκεται στο 79, υποδηλώνοντας ότι το πολύτιμο μέταλλο είναι υπεραγορασμένο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

