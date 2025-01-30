Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Το τρίτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Συνολικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ευρωζώνης αυξήθηκε μόνο κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023 και στην ΕΕ κατά 0,8%.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η Πορτογαλία (+1,5%) κατέγραψε την υψηλότερη ανάπτυξη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+0,9%) και την Ισπανία (+0,8%). Ύφεση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-1,2%), καθώς και στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης: στη Γερμανία (-0,2%) και στη Γαλλία (-0,1%).

Στην Ιταλία και στην Αυστρία η ανάπτυξη ήταν μηδενική το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ βασίζονται σε πηγές δεδομένων που είναι ελλιπείς και υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεωρήσεις.

Πηγή: skai.gr

