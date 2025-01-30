Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.
Το τρίτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ.
Συνολικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ευρωζώνης αυξήθηκε μόνο κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023 και στην ΕΕ κατά 0,8%.
Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η Πορτογαλία (+1,5%) κατέγραψε την υψηλότερη ανάπτυξη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+0,9%) και την Ισπανία (+0,8%). Ύφεση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-1,2%), καθώς και στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης: στη Γερμανία (-0,2%) και στη Γαλλία (-0,1%).
Στην Ιταλία και στην Αυστρία η ανάπτυξη ήταν μηδενική το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η Eurostat σημειώνει ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ βασίζονται σε πηγές δεδομένων που είναι ελλιπείς και υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεωρήσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.