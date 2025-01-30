Νέα βουτιά του δημοσίου χρέους κατά 25 μονάδες κάτω από το 130% του ΑΕΠ το 2030 προβλέπει σε έκθεση του για την ελληνική οικονομία το ΔΝΤ με θετικά σχόλια τις τόσο για τον ρυθμό ανάπτυξης όσο και για τη δημοσιονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, η βραχυπρόθεσμη οικονομική προοπτική της Ελλάδας παραμένει ευνοϊκή, με το πραγματικό ΑΕΠ να διατηρεί τη δυναμική του ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την Ελλάδα, κ. Joong Shik Kang, στο τέλος των διαβουλεύσεων του Ταμείου με την Ελλάδα για το Άρθρο IV για το 2025.

Τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί περαιτέρω, με τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ να βρίσκεται σε σταθερή καθοδική πορεία, εν μέσω συνεχιζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής που υποστηρίζεται από σημαντική πρόοδο στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση για την αντιμετώπιση των υπολειμμάτων της κρίσης και των διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από το αυξανόμενο αλλά ακόμα χαμηλό συνολικό επίπεδο επενδύσεων, τις δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές και τη χαμηλή παραγωγικότητα, αναφέρεται σε κείμενο του ΔΝΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο μέτωπο των συστάσεων, το ΔΝΤ προτείνει διεύρυνση της φορολογικής βάσης και μεγαλύτερη προοδευτικότητα στη φορολόγηση, προσοχή στις αυξήσεις συντάξεων και μισθών στο δημόσιο, κατάργηση εξαιρέσεων στον ΦΠΑ και αξιοποίηση τυχόν δημοσιονομικού χώρου για μείωση χρέους και αύξηση κρίσιμων κοινωνικών δαπανών.

Ζητά, επίσης, επιτάχυνση στην εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων.

Οι αριθμοί για το 2024: πληθωρισμός, ανεργία και ΑΕΠ

Όπως επισημαίνει το ΔΝΤ, η οικονομία διατήρησε τη δυναμική της ανάπτυξης το 2024, υποστηριζόμενη από ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% (σε ετήσια βάση) κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, ενισχυμένο από την έντονη ώθηση των επενδυτικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, που υποστηρίζεται από την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,5% (εποχικά προσαρμοσμένο) το τρίτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο από το 2009, ενώ το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε, αντανακλώντας ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα στις κατασκευές, τις τουριστικές υπηρεσίες και τους τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού έχει επίσης αυξηθεί σταδιακά, αλλά παραμένει από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, ειδικά για τις γυναίκες.

Ο αποπληθωρισμός προχωρά με σταδιακό ρυθμό, με τον συνολικό και τον πυρήνα του πληθωρισμού στο 2,9% και 3,4% (σε ετήσια βάση) στο τέλος του 2024, αντίστοιχα, εν μέσω επίμονου πληθωρισμού στις υπηρεσίες και αύξησης των μισθών.

Παράλληλα με την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα, η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε στο 9,4% (σε ετήσια βάση) το τέταρτο τρίμηνο του 2024, συνοδευόμενη από συνεχή αύξηση των τιμών των ακινήτων κατοικιών.

Η υψηλή εγχώρια ζήτηση για εισαγωγές, που τροφοδοτείται από επενδύσεις, συνέβαλε επίσης στη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών σε εκτιμώμενο 6,9% του ΑΕΠ το 2024, αναφέρει επίσης.

