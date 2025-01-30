Λογαριασμός
Καταβάλλονται αύριο τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους 197 εκατ. ευρώ

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 647.214 δικαιούχους και αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 

ΟΠΕΚΑ

Καταβάλλονται αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 197.058.665 ευρώ σε 647.214 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 193.936 – 23.416.766 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 172.350 – 40.047.560 ευρώ 
  • Αναπηρικά: δικαιούχοι 192.749 – 88.734.878 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 539 – 171.877 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.321 – 187.240 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.688 –5.266.433 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.450 –8.427.166 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 66 – 52.668 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.118 – 13.234.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 59 – 28.200 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.513 – 227.006 ευρώ 
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21-21.000 ευρώ
  • Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 – 5.096 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 254 – 27.302 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 597 – 456.140 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.703 – 1.339.642 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.165 – 3.186.899 ευρώ
  • Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 19.662 – 12.228.342 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 647.214
Σύνολο καταβολών: 197.058.665

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ  μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Πηγή: skai.gr

