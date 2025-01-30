Καταβάλλονται αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 197.058.665 ευρώ σε 647.214 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 193.936 – 23.416.766 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 172.350 – 40.047.560 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 192.749 – 88.734.878 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 539 – 171.877 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.321 – 187.240 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.688 –5.266.433 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.450 –8.427.166 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 66 – 52.668 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.118 – 13.234.450 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 59 – 28.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.513 – 227.006 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21-21.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 – 5.096 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 254 – 27.302 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 597 – 456.140 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.703 – 1.339.642 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.165 – 3.186.899 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 19.662 – 12.228.342 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 647.214

Σύνολο καταβολών: 197.058.665

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

