Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις η ΕΚΤ: Πέμπτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,75%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις, στην πέμπτη διαδοχική μείωση κατά το ίδιο επίπεδο, καθώς ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%.

Τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώνονται σε 2,90% και 3,15% αντιστοίχως.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπαν νωρίτερα ομόφωνα μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Η ελπίδα είναι ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα δώσει ανάσα σε μια οικονομία που δυσκολεύεται να αναπτυχθεί, ιδίως καθώς οι πολιτικές τριβές αναστατώνουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα δύο μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Η μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα «θα είναι μια εύκολη απόφαση για το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μια άλλη τον Μάρτιο», δήλωσε η Evelyn Herrmann, Ευρωπαία οικονομολόγος της BofA Global Research. «Μετά από αυτό, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα και ενδεχομένως πιο αμφιλεγόμενα».

Τι λέει η ΕΚΤ

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο πληθωρισμός συνέχισε να εξελίσσεται σε ευθυγράμμιση με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων και αναμένεται, εντός του έτους, να επανέλθει στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι περισσότεροι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω από τον στόχο σε διατηρήσιμη βάση. Ο εγχώριος πληθωρισμός παραμένει υψηλός, κυρίως επειδή οι μισθοί και οι τιμές σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να προσαρμόζονται με σημαντική καθυστέρηση στην προηγούμενη έντονη άνοδο του πληθωρισμού. Αλλά, όπως αναμενόταν, ο ρυθμός αύξησης των μισθών μετριάζεται και τα κέρδη απορροφούν εν μέρει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού.

Οι πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο σταδιακά καθιστούν τη λήψη νέων δανείων λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να είναι αυστηρές, μεταξύ άλλων επειδή η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικά επίπεδα και οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων συνεχίζουν να μεταδίδονται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων, ενώ ορισμένα δάνεια που φθάνουν στη λήξη τους ανανεώνονται με υψηλότερα επιτόκια. Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αντίξοους παράγοντες, αλλά η άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων και η σταδιακή εξασθένηση των επιδράσεων της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξουν την ανάκαμψη της ζήτησης με την πάροδο του χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Επιβεβαίωσε χθες τις προβλέψεις η Fed - Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,25%-4,50%

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της χθες κατά την πρώτη συνεδρίασή της για φέτος αλλά και την πρώτη επί προεδρίας Τραμπ, κάτι για το οποίο άλλωστε είχε προϊδεάσει ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή της, σημειώνοντας παράλληλα ότι η «πρόοδος» που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επιστροφή του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αποφάσισε ομόφωνα την Τετάρτη να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στο εύρος του 4,25%-4,50%, μετά από τρεις διαδοχικές περικοπές που μείωσαν το κόστος δανεισμού κατά μία πλήρη ποσοστιαία μονάδα τους τελευταίους μήνες του 2024.

Στην ανακοίνωσή τους, που εκδόθηκε μετά τη διήμερη συνεδρίαση της επιτροπής, οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», αλλά αφαίρεσαν την αναφορά περί προόδου προς τον στόχο τους 2%, προσθέτοντας παράλληλα ότι «η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι «το ποσοστό της ανεργίας έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλό επίπεδο τους τελευταίους μήνες, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθερές».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της FOMC επανέλαβαν επίσης ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό και την απασχόληση είναι «σχεδόν ισορροπημένοι» και «το μέγεθος και ο χρόνος» των επόμενων προσαρμογών στα επιτόκια θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα και τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Όπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι, η ισχυρή ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας σε συνδυασμό με τη σταθερή αγορά εργασίας επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed να τηρήσουν στάση αναμονής και να περιμένουν περισσότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού πριν προσαρμόσουν εκ νέου τα επιτόκια. Παράλληλα, η κίνηση αυτή τους δίνει χρόνο να αξιολογήσουν πώς οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, τους δασμούς και τους φόρους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομία.

Όσον αφορά τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη συνέχεια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «βλέπουν» άλλες δύο μειώσεις των επιτοκίων το 2025, τη μία μέχρι τον Ιούνιο και τη δεύτερη μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που ανέφερε και η ανακοίνωση της FOMC μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν ότι είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη νομισματική πολιτική σε περίπτωση που χρειαστεί, έτσι ώστε να συνάδει με τους στόχους της κεντρικής τράπεζας που είναι η μείωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει να αξιολογεί μια ευρεία γκάμα δεδομένων όπως οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι προοπτικές του πληθωρισμού, αλλά και οι χρηματοοικονομικών και διεθνείς εξελίξεις.

