Χατζηδάκης: Δεκαπέντε πρωτοβουλίες για μια δίκαιη πολιτική στα ακίνητα και τη στέγαση

Τις πολιτικές που εφήρμοσε έως τώρα η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της κτηματαγοράς και τις νέες πρωτοβουλίες που τίθενται σε εφαρμογή το 2025 παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο 42ο ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

«Έχουμε κάνει μία πολυεπίπεδη προσπάθεια στήριξης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και, τώρα το 2025 προχωρούν περισσότερες δράσεις. Η πολιτική μας προσπαθεί να απαντήσει στις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων. Και να κρατάει μία ισορροπία μεταξύ όλων των μερών. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, μεταξύ των ιδιοκτητών από τη μία πλευρά, των αγοραστών και των ενοικιαστών από την άλλη», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης ο οποίος εκπροσώπησε στο συνέδριο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί όπως σημείωσε ο υπουργός, περιλαμβάνουν τα εξής:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ η οποία μεσοσταθμικά από το 2019 έχει φθάσει στο 35% και ήταν από τις πρώτες μειώσεις φόρων που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019.

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες από φυσικές καταστροφές κατοικίες που ίσχυσε πέρυσι.

Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών έως τις 800.000 ευρώ για συγγενείς 1ου βαθμού.

Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από το 2020.

Έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας από συγκεκριμένους επαγγελματίες μέχρι τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Ενίσχυση το 2023 της μείωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων κατά τη διάρκεια του 2024 από το 40% στο 100%, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Όσοι αξιοποίησαν το μέτρο θα δουν το όφελος στα φετινά εκκαθαριστικά.

Εκκίνηση του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», για την αύξηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών μέσω της αξιοποίησης κενών ιδιωτικών κατοικιών.

«Από τον περασμένο Σεπτέμβριο», ανέφερε ακόμη ο κ. Χατζηδάκης, «και ως το τέλος του 2025, δεχόμενοι εν μέρει την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, απαλλάξαμε από τον φόρο εισοδήματος 3 ετών τα ακίνητα που ήταν κενά για τουλάχιστον 3 έτη και θα μισθωθούν, καθώς και αυτά που μετατρέπονται από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση».

Ενώ οι πρωτοβουλίες που ξεκινούν το 2025 είναι:

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι Μου» με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, το ενδιαφέρον για το οποίο έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες πολλών.

Το νέο πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με μηδενικό επιτόκιο.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επιπλέον 10% στις ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ. Έτσι η συνολική έκπτωση φτάνει έτσι το 20%.

Η επέκταση για μια ακόμη μια χρονιά, μέχρι το τέλος του 2025, της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Ο διπλασιασμός της μέγιστης επιδότησης του προγράμματος Ανακαινίζω-Νοικιάζω από τα 4.000 στα 8.000 ευρώ.

Η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι θα δύνανται να κατασκευάσουν κατοικίες που είτε θα διατίθενται σε προσιτά ενοίκια, είτε θα πωλούνται με τη μέθοδο rent to own.

«Κλείνω, με μία νέα πρωτοβουλία μας, το valuemaps.gov.gr, η οποία υιοθετήθηκε με διάταξη του πρόσφατου φορολογικού νομοσχεδίου. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ουσιαστικά ένας "ψηφιακός χάρτης" που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προσφέρει στους χρήστες -ιδιοκτήτες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εύκολο και γρήγορο εντοπισμό και υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας οποιουδήποτε ακινήτου στη χώρα», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων ο υπουργός σημείωσε ότι ενώ την περασμένη δεκαετία, η οικονομική κρίση λειτουργούσε εις βάρος των ιδιοκτητών, με την πτώση των τιμών των ακινήτων και υπέρ των ενοικιαστών, τώρα οι οικονομικές εξελίξεις λειτουργούν αντίθετα: εναντίον των ενοικιαστών και υπέρ των ιδιοκτητών. «Αυτός, τόνισε, είναι και ο λόγος που εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα πλέγμα μέτρων για τη στεγαστική πολιτική και την εξισορρόπηση της αγοράς, που μόλις περιέγραψα. Έχουμε υιοθετήσει λοιπόν μία σειρά από πρωτοβουλίες για τους ιδιοκτήτες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ξεχνάμε και τους ενοικιαστές, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής».

Και κατέληξε:

«Αντιλαμβάνομαι την επιθυμία κάθε πολίτη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού στον κόσμο, να πληρώνει λιγότερους φόρους. Η κυβέρνησή μας, όπως απέδειξα με σειρά μέτρων που έχουμε υιοθετήσει, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα, βέβαια, πάντοτε, είναι οι αντοχές του προϋπολογισμού. Γι' αυτό προχωρούμε βήμα-βήμα, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σύνεση με την ανάπτυξη. Διότι διαφορετικά θα στέλναμε ένα τελείως αρνητικό μήνυμα, όχι για την κυβέρνηση, αλλά για τη χώρα στις διεθνείς αγορές. Αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να προχωρούμε σταδιακά σε λελογισμένη μείωση των φόρων για τους συνεπείς φορολογούμενους. Στηριζόμενοι στη φιλοσοφία μας, που είναι μία φιλοσοφία στήριξης της ελεύθερης οικονομίας και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, θέλουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην οικονομία, να δημιουργήσουμε περαιτέρω ευκαιρίες για όλους, αλλά και όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση μίας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

