e-ΕΦΚΑ: Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας - Οι προϋποθέσεις

Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας εκτείνεται από την 01η/03/2025 έως την 28η/02/2026.

Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας

Για μισθωτούς ασφαλισμένους:

Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2024) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες):

Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικές ρυθμίσεις για μη μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται, εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2024) δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται, εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Τρόποι ενημέρωσης

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική ικανότητά τους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας

Εξυπηρέτηση από οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική ικανότητά τους, μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Διευκρινίσεις για την υγειονομική περίθαλψη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ, έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες: ανήλικους, 'Ατομα με Αναπηρία και χρονίως πάσχοντες.

Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ή να επικοινωνήσουν με το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

