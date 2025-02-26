Κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης που αφορούν: α) στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών, β) στην κατ΄εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2025-2026 σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γ) στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μη μισθωτών και αγροτών που λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη και δ) στην αναστολή είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη, το συνολικό ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη σε περίπτωση προσαύξησης των αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης για παροχή υπερωριακής ή υπερεργασιακής απασχόλησης, απασχόλησης κατά τη νύχτα, και απασχόλησης Κυριακή ή αργία, θα υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης. Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η αμοιβή που παίρνει ο εργαζόμενος, αλλά μόνο μειώνονται οι εισφορές που καταβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο στόχος της διάταξης είναι τριπλός:

Η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, καθώς αυξάνεται το καθαρό ποσό που τους καταβάλλεται, λόγω της μείωσης των επιπρόσθετων εισφορών τους.

Η ενίσχυση των εργοδοτών, καθώς θα καταβάλλουν μειωμένες εργοδοτικές εισφορές, υπολογισμένες στη βάση της αμοιβής του οκταώρου και όχι στη βάση της προσαυξημένης αμοιβής.

Η ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων καθώς εισάγεται ένα υγιές κίνητρο προς μεγαλύτερη συμμόρφωση με την νομοθεσία καταβολής εισφορών.

Η εν λόγω διάταξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων ελάφρυνσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα, προβλέπεται η παράταση της κατ’ εξαίρεση χορήγησής της για ένα έτος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Η διάταξη για μη μισθωτούς και αγρότες που απασχολούνται λαμβάνοντας παράλληλα σύνταξη και δεν έχουν καταβάλλει τον προβλεπόμενο πόρο 10% υπέρ e-ΕΦΚΑ για το 2024, προβλέπει ότι η παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες συντάξεις θα γίνει τμηματικά σε διάστημα 24 μηνών, και όχι εφάπαξ, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα.

Τέλος, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων για τις οποίες, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση της κακοκαιρίας «Daniel», έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής ή παράταση αναστολής καταβολής που λήγει από 28 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι 31 Μαρτίου 2025, τελούν σε αναστολή καταβολής κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της αναστολής καταβολής ή της παράτασης καταβολής έως τις 30 Ιουλίου 2025. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Οι παραπάνω διατάξεις έχουν έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Στοχεύουν σε ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης και της διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος εργαζομένων, επιχειρήσεων, συνταξιούχων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας. Προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής των πολιτών, να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με έργα και πράξεις».





