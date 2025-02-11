Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται 800 φορολογούμενοι οι οποίοι βρέθηκαν να …διάγουν βίο δυσανάλογο των «δηλωμένων» δυνάμεων τους. Η ΑΑΔΕ κάνει «φύλλο και φτερό» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου και εντός 2 μηνών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Γιώργο Πιτσιλή, θα πρέπει να περιμένουμε και τα πρώτα αποτελέσματα.

Οι 800 αυτοί φορολογούμενοι βρέθηκαν με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις δαπάνες που πραγματοποιούσαν και στα έσοδα των φορολογικών τους δηλώσεων.

Το καλοκαίρι του 2023 διεξήγε μια τεράστια διασταύρωση 3,8 εκατομμυρίων φορολογουμένων (μισθωτών, εισοδηματιών, ανέργων, ελευθέρων επαγγελματιών) που δήλωναν ετήσιο εισόδημα έως 10.000€ με τις δαπάνες διαβίωσης τους όπως αυτές προέκυπταν από τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών τους, των αγορών με ηλεκτρονικά μέσα, των πληρωμών παγίων λογαριασμών και δανειακών υποχρεώσεων και αγορών περιουσιακών στοιχείων.



Η διασταύρωση έβγαλε «λαβράκια» με 440.000 συνολικά περιπτώσεις αποκλίσεων από τις οποίες 420.000 μικρές. Στις υπόλοιπες 20.000 υπήρχαν υποθέσεις απόκλισης 20.000€ - 50.000€, μερικές με απόκλιση 50.000€ έως 100.000€ ενώ υπήρξαν και υποθέσεις στις οποίες ο φορολογούμενος ξόδεψε 300.000€ περισσότερα από το εισόδημα που δήλωνε.



Το ότι αυτοί οι 800 που ανήκουν στις πιο «κραυγαλέες» περιπτώσεις υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο, σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ, τους αναζήτησε, τους βρήκε και τους ζήτησε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που να δικαιολογούν τις δυσανάλογες των εσόδων δαπάνες. Και σε πρώτη φάση οι απαντήσεις που έλαβε κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Δεν σημαίνει ότι και οι 800 είναι φοροφυγάδες και αντιμέτωποι με πρόστιμα και επιπλέον φόρο. Κάποιοι ίσως σε δεύτερο στάδιο καταφέρουν να εξηγήσουν τα προς ώρας ανεξήγητα.

Για τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων ελέγχθηκαν τα εξής στοιχεία:

Πληρωμές με κάρτες Τόκοι καταθέσεων και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000€ στη διάρκεια του έτους Τόκοι δόσεων δανείων Δαπάνες λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα Δαπάνες για αγορά περιουσιακών στοιχείων, κινητών κι ακινήτων Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας Νοσήλια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας αν υπερέβαιναν τα 1000€

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ΑΑΔΕ θα επαναλάβει τη διαδικασία και στόχος της είναι να την επαναλαμβάνει κάθε χρόνο.

Κι ακριβώς επειδή υπάρχει η εμπειρία της πρώτης φοράς, η δεύτερη δεν θα διαρκέσει και πάλι 20 μήνες για να φέρει αποτελέσματα. Ο χρόνος θα συμπυκνωθεί και από την αξιοποίηση του εργαλείου που έχει πια στη διάθεση της η ΑΑΔΕ και είναι πλήρως λειτουργικό, το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Μέσω αυτού οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με διαδικασίες εξπρές από τις τράπεζες στοιχεία για κάθε φορολογούμενο που μπαίνει στο μικροσκόπιο τους κι αφορούν:

- Ύψος καταθέσεων

- Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες

- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

- Επενδυτικούς/Καταθετικούς λογαριασμούς

- Τραπεζικές θυρίδες



Οι αρχές στη συνέχεια θα μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία αυτά με τα αναγραφόμενα στις φορολογικές δηλώσεις και να διαπιστώσουν αν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός.

