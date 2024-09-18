Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.368 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 964 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 43.422 εκατ. ευρώ, από 39.678 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 38.760 εκατ. ευρώ, από

39.000 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023.

Πηγή: skai.gr

