ΕΤΑΔ: Έναρξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση της «Ακτή Βουλιαγμένης»

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50μ..

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Μόνο το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα. ​

Η στρατηγική επένδυση για την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και ευρύτερα των εγκαταστάσεων θα λειτουργήσει θετικά προς τους σταθερούς επισκέπτες, ενώ ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας αυτών θα προσελκύσει νέους, οικογένειες και παιδιά καθώς και λάτρεις των αθλημάτων και θαλάσσιων σπορ. Νέες εμπειρίες που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, καθιστώντας την «Ακτή Βουλιαγμένης» έναν προορισμό απόδρασης και αναψυχής για όλο το χρόνο. Παράλληλα, η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του εμβληματικού εστιατορίου «Ωκεανίς» δίνει τη δυνατότητα παροχής μίας νέας premium εμπειρίας εστίασης και φιλοξενίας, ​ προσιτή από το αθηναϊκό κοινό.

Η ΕΤΑΔ A.E. προσκαλεί στρατηγικούς επενδυτές με όραμα και τεχνογνωσία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της περιοχής και να μεταμορφώσουν την «Ακτή Βουλιαγμένης» σε έναν προορισμό, διεθνών προδιαγραφών. Επιδίωξη της εταιρίας είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής σεβόμενη πάντα τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και διασφαλίζοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Μία βιώσιμη ανάπτυξη, που σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τους εμπλεκόμενους εταίρους θα διασφαλίσουν την αρμονική ενσωμάτωση της νέας επένδυσης στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Η διαδικασία

H Διαγωνιστική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δυο Φάσεις. Η Α΄ Φάση, η οποία αφορά πρόσκληση ενδιαφερομένων να μετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και προεπιλογή αυτών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, η οποία είναι πλήρως διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΤΑΔ, στην κατηγορία προσκλήσεις. (https://hppc.gr/category/prokiryxeis-proskliseis/).

Κατά την Α' Φάση, οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες επενδύσεων (private equity firms) ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης» υποβάλλοντας σχετική μη δεσμευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Β' Φάση, η οποία αφορά πρόσκληση των Προεπιλεγέντων Επενδυτών για υποβολή ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών, θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν λεπτομερώς στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (Β' Φάση).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακίνητο έχει οριστεί η Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 2.00μ.μ.

