Ν. Παπαθανάσης: Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ο εκσυγχρονισμός της Βίλας Κώστα του Δήμου Κηφισιάς, ύψους 700.000 ευρώ

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός και η ανάδειξη της Βίλας Κώστα του Δήμου Κηφισιάς, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Αντικείμενο της Πράξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 700.000 ευρώ, είναι η αναβάθμιση του χώρου με σύγχρονα μουσειολογικά, ψηφιακά και εποπτικά εργαλεία με σκοπό τη λειτουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού τόπου Ιστορίας, Μνήμης και Βιωματικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.).

Η Πράξη εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον Άξονα Προτεραιότητας «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα».

Πηγή: skai.gr

