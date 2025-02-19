Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ν. Παπαθανάσης: Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ο εκσυγχρονισμός της Βίλας Κώστα του Δήμου Κηφισιάς, ύψους 700.000 ευρώ

Αντικείμενο της Πράξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 700.000 ευρώ, είναι η αναβάθμιση του χώρου με σύγχρονα μουσειολογικά, ψηφιακά και εποπτικά εργαλεία

Νίκος Παπαθανάσης

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός και η ανάδειξη της Βίλας Κώστα του Δήμου Κηφισιάς, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Αντικείμενο της Πράξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 700.000 ευρώ, είναι η αναβάθμιση του χώρου με σύγχρονα μουσειολογικά, ψηφιακά και εποπτικά εργαλεία με σκοπό τη λειτουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού τόπου Ιστορίας, Μνήμης και Βιωματικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.).

Η Πράξη εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον Άξονα Προτεραιότητας «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Παπαθανάσης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark