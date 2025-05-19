Ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος Νίκουσορ Νταν ανέτρεψε τα προγνωστικά και επιβεβαιώθηκε ότι κέρδισε τις εκλογές στη Ρουμανία, καθώς οι ψήφοι που απομένει να μετρηθούν δεν επαρκούν για να δώσουν προβάδισμα στον Σιμιόν.

Όπως αναμενόταν, η αρχική αντίδραση των αγορών μετά το άνοιγμα ήταν θετική, και το επενδυτικό κλίμα απέναντι στα ρουμανικά περιουσιακά στοιχεία έχει βελτιωθεί αισθητά. Το λέι ενισχύθηκε πάνω από 1,5% έναντι του ευρώ και πλέον διαπραγματεύεται ελαφρώς χαμηλότερα από τα προεκλογικά επίπεδα. Ο δείκτης BET εκτοξεύτηκε άνω του 3,5%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε απότομα στο 7,4%, διαγράφοντας πλήρως την άνοδο που σημειώθηκε μετά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Το σημαντικότερο, ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας έχει μειωθεί σημαντικά.

Οι φόβοι για πολιτική αστάθεια, απομάκρυνση από την ΕΕ και εγκατάλειψη των αυξήσεων στη φορολογία —ιδιαιτέρως ανησυχητικοί δεδομένου ότι η Ρουμανία καταγράφει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ΕΕ— ήταν μεταξύ των κύριων ανησυχιών μετά τη δυναμική εμφάνιση του Σιμιόν στον πρώτο γύρο. Σε συνδυασμό με την πολιτική αναταραχή, οι δημοσιονομικές δυσκολίες οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας στα «σκουπίδια», γεγονός που θα είχε αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού.

Αν και η νίκη του Νταν αποτελεί σημαντικό μήνυμα, ο ίδιος ο πρόεδρος έχει περιορισμένες εξουσίες. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τη Ρουμανία θα είναι ο διορισμός του πρωθυπουργού, με τον Ίλιε Μπολοζάν να θεωρείται ο πιθανότερος εκλεκτός του Νταν. Ο Μπολοζάν είναι κεντρώος-φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής, γνωστός για τη φιλοδυτική του στάση. Το κρίσιμο στοιχείο φαίνεται να είναι ότι περιγράφεται ως πολιτικός με δημοσιονομική σύνεση, που δίνει προτεραιότητα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την αποτελεσματική δημόσια δαπάνη.

Η αντίδραση των αγορών καταδεικνύει με σαφήνεια ότι η ανησυχία των επενδυτών έχει μειωθεί αισθητά. Ωστόσο, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης και η αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις. Συνεπώς, τα ρουμανικά περιουσιακά στοιχεία θα παρακολουθούνται στενά και, σε περίπτωση εμποδίων στους παραπάνω τομείς, ενδέχεται να συνεχίσουν να δέχονται πιέσεις.

Πηγή: skai.gr

