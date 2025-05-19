Γ. Κώτσηρας: Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα δίνουν έμφαση στη μεσαία τάξη

Ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα δίνουν έμφαση στη μεσαία τάξη, δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στο 13ο Thessaloniki Tax Forum, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε, κατ’ αρχάς, την πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αξιοπιστίας και της σταθερότητας στο σημερινό ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα στον Έλληνα πολίτη και την ελληνική επιχείρηση και ακόμα μεγαλύτερη προοπτική ιδίως στην επόμενη γενιά.

Με αφορμή την εφαρμογή από φέτος ενός σταθερού πλαισίου υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε τα οφέλη της σταθερότητας του φορολογικού περιβάλλοντος για τον προγραμματισμό της πολιτείας και των φορολογουμένων, την αξία της επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας και της ασφάλειας δικαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κώτσηρας στον ρόλο της ψηφιοποίησης του κράτους και της φορολογικής διοίκησης, η οποία, όπως τόνισε, έχει διττό στόχο: αφενός την εξυπηρέτηση και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και αφετέρου την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την επιστροφή των επιπλέον εσόδων στην κοινωνία. «Τα αποτελέσματα είναι ορατά», δεδομένου ότι το περσινό έτος είχαμε 2 δις ευρώ αυξημένα έσοδα, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πραγματική αξία αυτής της προσπάθειας. Ό,τι έσοδο υπάρξει να γυρίζει στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε, επίσης, τον ρόλο της φορολογικής πολιτικής για την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία και τον επαναπατρισμό ανθρώπινου δυναμικού και επισήμανε ότι στόχος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και δικός του είναι να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι, στα όρια προφανώς που θέτει η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας, θα δοθεί «έμφαση στη μεσαία τάξη και στο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που έβαλε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει η οικονομία να ορθοποδήσει».

