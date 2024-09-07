Έρχονται τα νέα «Εξοικονομώ» με ειδική μέριμνα για τα νοικοκυριά της Θεσσαλίας

Τα νέα προγράμματα Εξοικονομώ που έρχονται στο επόμενο διάστημα και αφορούν ευάλωτες ομάδες πολιτών, νοικοκυριά ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων και τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και εκείνα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και την ανακύκλωση συσκευών παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ στο περίπτερο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης τόνισε τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας που όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι μια τεράστια επένδυση στην υλοποίηση των προγραμμάτων και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό που εμείς φανταζόμαστε ότι αντίστοιχα «Εξοικονομώ» θα υπάρχουν μέχρι και για το τελευταίο σπίτι δεν είναι πραγματικό, δεν θα υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουμε σήμερα για πάντα και είναι μάλιστα σήμερα τεράστιοι και οι επιδοτήσεις που δίνουμε είναι πολύ μεγάλες, αλλά κάθε χρόνο που θα περνάει θα γίνονται λιγότερες.

Συνεπώς θα πρέπει να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο, να υλοποιήσουμε κάποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, να βρούμε αδύναμους ενεργειακά συμπολίτες μας και όχι εισοδηματικά μόνο αδύναμους» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσίασε τα νέα προγράμματα με τον πολίτη στο επίκεντρο όπως είπε, ξεκινώντας από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ για ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα έως 5.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 €.

Το Πρόγραμμα αυτό απαντά όπως είπε η υφυπουργός σε σε μια πραγματική ανάγκη που διέγνωσαν ότι τα προγράμματα εξοικονόμησης ωφελούν περισσότερο τους ευάλωτους, αυτούς δηλαδή που είναι και πιο εκτεθειμένοι στο ενεργειακό κόστος.

Το προγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 125 εκατ. €, εκ των οποίων τα 50 εκατ € αφορούν ευάλωτα νοικοκυριά της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται στο 95% και ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά της Θεσσαλίας στο 100%, με μέγιστο προϋπολογισμό των παρεμβάσεων θα είναι έως 25.000€.

Εξοικονομώ για όλους με ...βαρύτητα στη Θεσσαλία

Επίσης, ετοιμάζεται όπως δήλωσε η κ Σδούγκου και Εξοικονομώ για το σύνολο των νοικοκυριών της Επικράτειας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν εισοδηματικά κριτήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι όπως είπε η υφυπουργός περίπου 110 εκατ. €, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύρια θα αφορούν νοικοκυριά της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται στο 50% και ειδικά για τα νοικοκυριά της Θεσσαλίας στο 80%, με μέγιστο προϋπολογισμό τις 25.000.

Εξοικονομώ στον τουρισμό

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων σε ορεινές περιοχές ,όπως αυτές ορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία όπως διευκρίνισε η υφυπουργός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 10εκατ. € , εκ των οποίων το 1 εκατ € αφορά κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακά-διατηρητέα.

Συνέχεια στο Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Η κ. Σδούκου έκανε λόγο για επιτυχία του προγράμματος Ανακυκλώνω- Αλλάζω θερμοσίφωνα προαναγγέλλοντας τη συνέχισή του .Όπως είπε το νέο πρόγραμμα θα αφορά όλα τα νοικοκυριά της Επικράτειας και θα δοθεί προτεραιότητα στα επιλαχόντα νοικοκυριά του πρώτου κύκλου του προγράμματος, τα οποία θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα τους δοθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης. Εφόσον ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από τα νοικοκυριά που έχουν προτεραιότητα, ο υπολειπόμενος προϋπολογισμός μέχρι εξάντλησής του θα είναι διαθέσιμος για υποβολή αιτήσεων από τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι περίπου 170 εκατ. € . Το πρόγραμμα θα αφορά την ανακύκλωση παλαιών ενεργοβόρων θερμοσιφώνων και την αντικατάσταση τους με ηλιακούς θερμοσίφωνες. Το ποσοστό επιδότησης θα είναι από 60% για τα ευάλωτα νοικοκυριά ως και 50% για ανώτερα εισοδήματα ως 30.000 ευρώ.

Έρχεται άμεσα το πρόγραμμα Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων

Το 5ο νέο πρόγραμμα που βγαίνει άμεσα αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών . Αφορά το σύνολο των δημόσιων σχολικών κτιρίων και των νηπιαγωγείων (ως ένα πρόγραμμα ) και των παιδικών σταθμών (ως δεύτερο διακριτό πρόγραμμα) της Επικράτειας. Η σειρά επιλεξιμότητας θα καθοριστεί από τις βαθμοημέρες , άρα η έμφαση δίνεται στις περιοχές και στα σχολεία εκείνα που χρειάζονται την παρέμβαση περισσότερο. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 40 εκατ. € εκ των οποίων τα 30 εκατ. € αφορούν το πρόγραμμα για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία και τα 10 εκατ € το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών σημείωσε ο υφυπουργός. Απαραίτητη προϋπόθεση διευκρίνισε η κ. Σδούκου οτι θα είναι τα κτίρια να έχουν κατασκευαστεί προ του 2000 και να μην έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά έως τώρα. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν δαπάνες θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

Πρόγραμμα για Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης με Αντλίες Θερμότητας για Νοικοκυριά

Προϋπόθεση θα είναι η ανακύκλωση του παλιού συστήματος θέρμανσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε 60 εκατ. € και θα επιδοτείται το 50% για την αγορά της αντλίας θερμότητας (ποσό αγοράς έως 5.000€) και 50% για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (ποσό παρεχόμενων υπηρεσιών έως 500€).

Τα προγράμματα μέχρι σήμερα

Αναλύοντας τα στοιχεία και την απόδοση των προγραμμάτων που ήδη έχουν μπει σε εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις ότι από το 2019 μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ έχουν ενταχθεί αναλυτικά η κα Σδούκου ανέφερε :

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ : 34.716 κατοικίες με συνολική επιδότηση 829 εκατ. €

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: 71.875 κατοικίες με συνολική επιδότηση 808 εκατ. €

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 : 32.371 κατοικίες με συνολική επιδότηση 365 εκατ. €

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ : 6.670 εκ των οποίων οι 3.834 επέλεξαν και το εργαλείο του σκέλους της ανακαίνισης, με δική μας συνολική επιδότηση συνολικά 85 εκατ. € Πρόκειται για 146.000 κατοικίες. Αν πούμε ότι, κατά μέσο όρο, αφορούν μια τριμελή οικογένεια

έχουμε το νούμερο των 450.000 περίπου ανθρώπων που ζουν πια σε σπίτια αναβαθμισμένα ενεργειακά. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι.

Τέλος, σημείωσε οτι οι δράσεις δημιούργησαν δουλειές για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αναφερόντας οτι.

• Ενδεικτικά, για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 έχουν εκταμιευθεί σε προκαταβολές περίπου 460 εκατ. €

• Και το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 δημιουργεί έναν κύκλο εργασιών στην αγορά περίπου 600 εκατ € , ενώ οι αμοιβές μόνο των μηχανικών υπολογίζονται σε 70 εκατ. €

Δύο ακόμα Προγράμματα

• Το πρόγραμμα PV STEGI, το γνωστό Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, αξιοποίησαν χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελς ισχύος έως 10,8 kW και να μειώσουν σημαντικά το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν. Υποβλήθηκαν 14.585 αιτήσεις από νοικοκυριά εκ των οποίων οι 2.539 αφορούν ευάλωτα νοικοκυριά, και 847 αιτήσεις από αγρότες.Μιλάμε για 50 με 60 χιλιάδες κόσμο. Ξανά, μια ολόκληρη μεγάλη πόλη!

• Το Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι. Το πρόγραμμα βγήκε την Άνοιξη φέτος και απορρόφησε τον προϋπολογισμό των 30 εκατ € σε περίπου 20 ημέρες. Υποβλήθηκαν συνολικά 5400 αιτήσεις με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη 55 εκατ €.

Τα προγράμματα που ..τρέχουν σήμερα

Σήμερα είναι ενεργά δυο προγράμματα εξοικονόμησης που αφορούν επιχειρήσεις, κυρίως τις πιο μικρές :

Πρόκειται για το Αλλάζω Συσκευή στις επιχειρήσεις, που βγάλαμε την άνοιξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 105,6 εκατομμύρια, πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εως σήμερα έχουν συνολικά υποβληθεί 2.264 πλήρεις αιτήσεις ενώ υπό επεξεργασία υποβολής βρίσκονται επιπλέον 4.297. Οι πλήρεις αιτήσεις καλύπτουν το 21,5% του συνολικού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτείται εξοπλισμός, όπως αντλίες θερμότητας ή έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, αλλά και γενικά δαπάνες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος (πχ αντικατάσταση λοιπού εξοπλισμού παραγωγής)

Το δεύτερο πρόγραμμα που πάλι βγήκε την Άνοιξη αφορά στη Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, με συνολική δημόσια δαπάνη 176,75 εκατ. € . Και αυτό χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Απευθύνεται σε επιχειρήσειςπου δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού.

Στο πρόγραμμα έως σήμερα έχουν συνολικά υποβληθεί 1.340 πλήρεις αιτήσεις οι οποίες καλύπτουν περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και σε ένα τελευταίο πρόγραμμα το Produce E-green με στόχο την ενίσχυση της πράσινης βιομηχανίας με έμφαση σε νέες τεχνολογίες , την έρευνα , την ανάπτυξη και την καινοτομία, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης .

Στο πρόγραμμα προσήλθαν 36 συνολικά επιχειρήσεις, εκ των οποίων ήδη οι 15 έχουν λάβει επισήμως την πράξη αποδοχής της αίτησης τους ,καλύπτοντας προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτές τις 15 προτάσεις ήδη περιλαμβάνονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων , παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς, ανακύκλωσης και ανάκτησης κρίσιμων υλών φωτοβολταϊκών πάνελς ενισχύοντας έτσι την κυκλική οικονομία, παραγωγής καλωδίων κλπ. Οι 5 μάλιστα εκ των παραπάνω βιομηχανιών εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και 2 στην Κατερίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

