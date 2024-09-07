ΔΕΘ 2024: «Υπογραφές για αναβάθμιση - ανακαίνιση 10 νοσοκομείων και 2 Κέντρων Υγείας

Παρουσία σύσσωμης της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας υπογράφηκαν, σήμερα, στο περίπτερο του ΤΑΙΠΕΔ στην 88η ΔΕΘ, έξι συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση δέκα νοσοκομείων της 3ης και 6ης ΥΠΕ και δύο Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 9.057.297,55 ευρώ.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν οι συμβάσεις: αναβάθμισης - ανακαίνισης και εκσυχρονισμού χώρων στο νοσοκομείο Ημαθίας, αναδιαμόρφωσης και επέκτασης με προσθήκη 5 νέων κλινών της ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέλλας και ανακαίνισης των χειρουργείων του 2ου ορόφου του ίδιου νοσοκομείου, ανακαίνισης της Παθολογικής, της Β' Χειρουργικής και της ΩΡΛ κλινική του νοσοκομείου Γεννηματάς, αναβάθμισης του συστήματος πυρασφάλειας εγκατάστασης ανελκυστήρα και αντικατάσταση της στέγης αμιάντου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, αναβάθμισης - ανακαίνισης διαφόρων χώρων των νοσοκομείων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, αναβάθμισης - ανακαίνισης, εκσυχρονισμού και αναδιαμόρφωσης ΤΕΠ των νοσοκομείων Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», Κορίνθου και Ανατολικής Αχαΐας και αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού των Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης.

Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Δημήτρης Τσαλικάκης, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, καθώς και εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών.

Στην υπογραφή συμβάσεων παρέστησαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Φωφώ Καλύβα, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και στελέχη της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ωρίμασε και δημοπράτησε τα έργα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

