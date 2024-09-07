Μια νέα "σύγχρονη" γενιά αγροτών και κτηνοτρόφων επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση μέσω προγράμματος επιδότησης ύψους 42.500 ευρώ για δημιουργία θερμοκηπίων, αγορά μηχανημάτων και άλλων μέσων που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει από το μηδέν μία μονάδα, είτε να εκσυγχρονιστεί μία υφιστάμενη.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η επιδότηση - που τώρα περιορίζεται στα 20.000 ευρώ - θα αφορά αποκλειστικά νέους ηλικίας 18 έως 40 ετών που ακόμη και αν προέρχονται από αγροτικές οικογένειες δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα τον αγροτικό η κτηνοτροφικό τομέα.

Στόχος της επιδότησης είναι οι δικαιούχοι να δημιουργήσουν από το μηδέν αγροτικές επιχειρήσεις, είτε να ανανεώσουν τις παλιάς τεχνολογίες επιχειρήσεις των γονιών τους με νέα μηχανήματα, νέες εγκαταστάσεις και πιο σύγχρονο τρόπο δουλειάς.

Μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι είναι να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου η εναλλακτικά να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια αγροτικής παραγωγής.

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστεί η συνεχής μείωση του αγροτικού πληθυσμού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.