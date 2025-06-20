Νέα δεδομένα για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα μας διαμορφώνονται μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού για έρευνες σε νέες θαλάσσιες περιοχές σε Πελοπόννησο και Κρήτη και την δημοσίευση της πρόσκλησης πριν μια εβδομάδα, στις 12 Ιουνίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσκληση αφορά 4 θαλάσσιες περιοχές: Νότια της Κρήτης 1, Νότια της Κρήτης 2, Νότια της Πελοποννήσου για τις οποίες εκδήλωσε ενδιαφέρον τον περασμένο Ιανουάριο η αμερικανική Chevron και το «οικόπεδο» Α2 για το οποίο ενδιαφέρθηκε η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος ακολουθεί προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή του πλέον κατάλληλου αναδόχου, με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε χθες στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων ότι αναζητά εταίρους προκειμένου να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς για κάποιες ή όλες τις διαθέσιμες περιοχές.

Πρόσθεσε ότι πέρα από την τεχνική εμπειρία οι έρευνες σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπως είναι η ελληνική περίπτωση, απαιτούν σημαντικά κεφάλαια της τάξης των 60-100 εκατ. δολαρίων για κάθε γεώτρηση. Συνεπώς το ρίσκο είναι μεγάλο για να το αναλάβει η εταιρεία μόνη της.

«Δύσκολη» η θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό η Helleniq συμμετέχει με 30 % στην ερευνητική Κοινοπραξία με την ExxonMobil που διερευνά τις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης για τις οποίες επίσης υπάρχουν εξελίξεις.

Χθες έγινε γνωστό ότι για την περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης που θεωρείται πιο ενδιαφέρουσα, δεν αποκλείεται να γίνουν νέες σεισμικές έρευνες πριν τη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση ή όχι γεώτρησης, η οποία (απόφαση) τοποθετείται πλέον στο 2026.

Ήδη η Κοινοπραξία βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των σεισμικών δεδομένων που είχαν συλλεχθεί κατά την πρώτη φάση των ερευνών, τα οποία φαίνεται ότι θα χρειαστεί να «πυκνώσουν» προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιθανοί στόχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.