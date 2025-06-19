«Σήμα» για συμμετοχή της Helleniq Energy στους διαγωνισμούς για έρευνες υδρογονανθράκων, που βρίσκονται σε εξέλιξη στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου, έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

«Τις επόμενες εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν θα συμμετάσχουμε ή όχι στους διαγωνισμούς. Αν έπρεπε να αποφασίσουμε σήμερα θα ήταν μάλλον προς το θετικό η συμμετοχή μας σε κάποια από αυτά τα οικόπεδα, αν όχι σε όλα. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι νέοι παίκτες, και πιθανώς αν δούμε τη μεγάλη εικόνα στην ευρύτερη περιοχή να έχει μεγάλη αξία για τη χώρα μας να γίνει το επόμενο βήμα που θα μας δώσει είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν αντληθεί από τις σεισμικές έρευνες στις λοιπές περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται η Helleniq σε ερευνητικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που έχουν τεχνογνωσία αλλά και για τη διαχείριση του ρίσκου, καθώς μία γεώτρηση σε βαθιά νερά όπως είναι η ελληνική περίπτωση κοστίζει από 60 έως 100 εκατ. ευρώ. «Γι αυτό συνεργαζόμαστε με την Exxon και συζητάμε και με άλλες εταιρείες», σημείωσε.

Ο κ. Σιάμισιης ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού 2020-2025 νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και τη διαμόρφωση νέας στρατηγικής για τον όμιλο, όταν ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της Elpedison που αναμένεται να εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή τις επόμενες εβδομάδες.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και διεθνοποίηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων (διύλιση, εμπορία).

Δημιουργία πλήρως καθετοποιημένου green utility στον κλάδο του ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με συνέργειες με τις παραδοσιακές δραστηριότητες.

Επέκταση σε νέα ενεργειακά μοντέλα και τεχνολογίες όπως τα εναλλακτικά καύσιμα.

Ο κ. Σιάμισιης στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι ο όμιλος, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, βαδίζει με προσεκτικά βήματα και ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση, αποφεύγοντας επενδύσεις σε μη ώριμες τεχνολογίες. «Να επενδύσουμε στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και να μην έχουμε πού να το πάμε, δεν είναι το καλύτερο. Και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα τα περιμένουμε 10 χρόνια. Η στρατηγική πρέπει να έχει όραμα αλλά να είναι και συγκεκριμένη. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε ή επικαλούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε.

Σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έκανε λόγο για πολλαπλές προκλήσεις που σχετίζονται με εμπορικούς πολέμους, διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, ένοπλες συγκρούσεις, αβεβαιότητα για τη στάση των ΗΠΑ. «Χθες συνεδρίασε η ομάδα εφοδιασμού και αποφασίσαμε ότι δεν θα στείλουμε πλοία στον Κόλπο για τον εφοδιασμό με ιρακινό πετρέλαιο, καθώς θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο να γίνουν φορτώσεις. Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία και τον σχεδιασμό της εταιρείας», επεσήμανε. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί αλλεπάλληλες κρίσεις με επιπτώσεις στον εφοδιασμό από τη Λιβύη, τη Ρωσία, το Ιράν. «Δεν μας προβληματίζει η δυνατότητα να βρούμε πετρέλαιο για τον εφοδιασμό της αγοράς. Αν υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα στον εφοδιασμό που δεν το βλέπουμε, υπάρχουν τα αποθέματα ασφαλείας και έχουμε κάνει τις κινήσεις μας για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το δίκτυο λιανικής ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί ελέγχου για την ποιότητα και ποσότητα των καυσίμων που παραδίδονται στον καταναλωτή, ωστόσο είναι δύσκολο να βάλει κανείς το χέρι του στη φωτιά για το σύνολο των συνεργαζόμενων πρατηριούχων και εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης.

Σημείωσε, ακόμη, ότι ο όμιλος θα είναι ο πρώτος που θα λειτουργήσει μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. «Είμαστε κοντά στη λειτουργία του πρώτου πάρκου μπαταριών στη Θεσσαλονίκη», τόνισε.

Για το 2025 εκτίμησε ότι η επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας μετά το μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης θα συμβάλει στην επίτευξη λειτουργικών κερδών 900 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ που αποτελεί τη βάση τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος της Helleniq Energy, Σπήλιος Λιβανός, επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της διύλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μεταφοράς της παραγωγής εκτός ΕΕ. Χρειάζεται, όπως είπε, στροφή στον πραγματισμό με στήριξη της βιομηχανίας καυσίμων, χημικών, της αυτοκινητοβιονηχανίας, του χάλυβα και των μετάλλων με ταυτόχρονη επίτευξη των περιβαλοντικών στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

