Έρχεται η Travel Tuesday: Τι είναι και πότε πέφτει

Μετά την Black Friday και τη Cyber Monday, έρχεται ένα σημαντικό εμπορικό γεγονός για τον τουρισμό: Η Travel Tuesday.

Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τα άτομα να επικεντρωθούν σε βιωματικές ταξιδιωτικές αγορές. Η Travel Tuesday καλεί τον κόσμο να εξερευνήσει τις προσφορές για ταξίδια, σημειώνοντας πως, μερικές φορές, οι καλύτερες αγορές δεν αφορούν αντικείμενα αλλά αναμνήσεις.

Τι είναι η Travel Tuesday

Η Travel Tuesday, η ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική, γεννήθηκε ως απάντηση στην τάση για καταναλωτικές δαπάνες υλικών αγαθών. Οι λάτρεις των ταξιδιών αναμένουν την Ταξιδιωτική Τρίτη ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα στην αγορά εισιτηρίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ανακοινώνουν τις εκπτώσεις τους το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης κατά μέσο όρο μπορεί κανείς να βρει εκπτώσεις μεταξύ 15% και 25%.

Η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2017, όταν το Hopper, μια διαδικτυακή αγορά πτήσεων, συνειδητοποίησε ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών παρουσίαζε αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων. Είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται ότι επηρεάζει και τις υπόλοιπες εταιρείες του εξωτερικού.

Η Travel Tuesday δεν αφορά όμως μόνο πτήσεις, αλλά και ταξιδιωτικά πακέτα, προσφορές ξενοδοχείων κτλ.

Η Travel Tuesday φέτος «πέφτει» στις 3 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

