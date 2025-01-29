Του Βαγγέλη Δουράκη

Επιχορηγήσεις οι οποίες καλύπτουν το 100% των αποδοχών των υπαλλήλων που θα προσλάβουν μέχρι του ποσού των 1.118 ευρώ τον μήνα και για διάστημα 1 έτους, μπορούν να διεκδικήσουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Μέσω του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ άνεργοι, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όπως και άστεγοι, θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και κατόπιν να προσληφθούν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Το εν λόγω πρόγραμμα παραμένει «ανοιχτό» για υποβολή αιτήσεων και έχει ως σκοπό -όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης- «την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων καθώς και της τοποθέτησής τους σε θέσεις επιχορηγούμενης απασχόλησης».

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιχορήγησης

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Άστεγοι.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης ορίζεται στις ογδόντα (80) ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης στους δώδεκα (12) μήνες.

Τα χαρακτηριστικά της επιχορήγησης είναι τα εξής:

Η επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές), δηλαδή 1.118 ευρώ μηνιαία (13.416 ευρώ συνολικά).

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές).

Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Εφόσον επισκεφτούν τον σύνδεσμο ακολουθούν τα εξής βήματα:

✓ Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.

✓ Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

✓ Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, αξιολογώντας την αίτηση υπαγωγής εντός 10 εργάσιμων ημερών.

✓ Η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής/ χρηματοδότησης.

✓ Η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων εντός 10 εργάσιμων ημερών.

✓ Η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον άνεργο που προεπιλέγει η επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο εντός 3 ημερών.

✓ Ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης της επιλογής του (υπάλληλων γραφείου ή πωλητών) και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.

✓ Μετά την πιστοποίησή του, η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν και τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.: www.dypa.gov.gr



Πηγή: skai.gr

