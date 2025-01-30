Υποχώρησαν η γερμανική και η γαλλική οικονομία, καθώς η πολιτική κατάσταση πλήτει την εμπιστοσύνη

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης συρρικνώθηκαν στο τέλος του περασμένου έτους, καθώς η πτώση των κυβερνήσεών τους έπληξε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ δ' τριμήνου μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στη Γερμανία και κατά 0,1% στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πέμπτης. Η Ιταλία και η Αυστρία σημείωσαν στασιμότητα.

Η πτώση αυτή επιβαρύνει την ευρύτερη περιοχή, όπου η κατασκευαστική δυσπραγία της Γερμανίας αποτελεί εδώ και καιρό τροχοπέδη και οι επενδυτές είναι προετοιμασμένοι για δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια βοήθεια έρχεται στην ευρωπαϊκή οικονομία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται ευρέως να μειώσει σήμερα τα επιτόκια κατά ένα ακόμη τέταρτο της μονάδας, στο 2,75%. Αλλά οι αξιωματούχοι στη Φρανκφούρτη εξακολουθούν να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον πληθωρισμό. Ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στην ισπανία αυξήθηκαν κατά 2,9% αυτόν τον μήνα - περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

