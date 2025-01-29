Επιβεβαίωσε τις προβλέψεις η Fed - Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,25%-4,50%

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Federal Reserve κατά την πρώτη συνεδρίασή της για φέτος αλλά και την πρώτη επί προεδρίας Τραμπ, κάτι για το οποίο άλλωστε είχε προϊδεάσει ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή της, σημειώνοντας παράλληλα ότι η «πρόοδος» που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επιστροφή του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αποφάσισε ομόφωνα την Τετάρτη να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στο εύρος του 4,25%-4,50%, μετά από τρεις διαδοχικές περικοπές που μείωσαν το κόστος δανεισμού κατά μία πλήρη ποσοστιαία μονάδα τους τελευταίους μήνες του 2024.

Στην ανακοίνωσή τους, που εκδόθηκε μετά τη διήμερη συνεδρίαση της επιτροπής, οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», αλλά αφαίρεσαν την αναφορά περί προόδου προς τον στόχο τους 2%, προσθέτοντας παράλληλα ότι «η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι «το ποσοστό της ανεργίας έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλό επίπεδο τους τελευταίους μήνες, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθερές».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της FOMC επανέλαβαν επίσης ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό και την απασχόληση είναι «σχεδόν ισορροπημένοι» και «το μέγεθος και ο χρόνος» των επόμενων προσαρμογών στα επιτόκια θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα και τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Όπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι, η ισχυρή ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας σε συνδυασμό με τη σταθερή αγορά εργασίας επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed να τηρήσουν στάση αναμονής και να περιμένουν περισσότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού πριν προσαρμόσουν εκ νέου τα επιτόκια. Παράλληλα, η κίνηση αυτή τους δίνει χρόνο να αξιολογήσουν πώς οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, τους δασμούς και τους φόρους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομία.

Όσον αφορά τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη συνέχεια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «βλέπουν» άλλες δύο μειώσεις των επιτοκίων το 2025, τη μία μέχρι τον Ιούνιο και τη δεύτερη μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που ανέφερε και η ανακοίνωση της FOMC μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν ότι είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη νομισματική πολιτική σε περίπτωση που χρειαστεί, έτσι ώστε να συνάδει με τους στόχους της κεντρικής τράπεζας που είναι η μείωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει να αξιολογεί μια ευρεία γκάμα δεδομένων όπως οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι προοπτικές του πληθωρισμού, αλλά και οι χρηματοοικονομικών και διεθνείς εξελίξεις.

