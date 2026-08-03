Γερμανία: Xρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

Η μαζική συρροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο έκανε φανερή την αστάθεια της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ζήτησε επίσης να αναληφθεί δράση από την ΕΕ.
«Αυτό δείχνει για μια ακόμα φορά πόσο ασταθής είναι η κατάσταση όταν πρόκειται για τη μετανάστευση και ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας και κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
«Το επεισόδιο δείχνει ξεκάθαρα ότι κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες είναι απαραίτητες και ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική μείωση της παράνομης μετανάστευσης», πρόσθεσε.
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