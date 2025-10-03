Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση για τη δημόσια πρόταση της Euronext προς τους μετόχους της EXAE

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

H αρχική πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ στα τέλη Ιουνίου, αποτιμούσε την εταιρεία σε 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή Euronext, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2025.

Στο τέλος Ιουλίου η Euronext επανήλθε με μια βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ. Η νέα πρόταση ήταν ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά της 1ης Ιουλίου με αναλογία 21,029 προς 1.

Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Η επιχειρούμενη εξαγορά προβλέπεται να δημιουργήσει συνέργειες ύψους 12 εκατ.ευρώ ετησίως μέχρι το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.