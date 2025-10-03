Η διαφθορά είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τα αναλυτικά στοιχεία του πίνακα της ετήσιας έκθεσης της ΕΡΡΟ, σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του επιμελητηρίου.

Πιο αναλυτικά ο κ. Κορκίδης αναφέρει:

Η «μεγάλη εικόνα» για τη διαφθορά στην Ευρώπη ως προς τα μεγέθη, συνολικά και ανά χώρα, αρχίζει να γίνεται γνωστή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «European Public Prosecutor's Office». Ο ρόλος της EPPO είναι να διώκει εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως PIF απάτες επιχορηγήσεων και προμηθειών, καθώς και απάτες ΦΠΑ.

Δεν μπορεί βεβαίως να μετρήσει συνολικά και γενικά όλη τη διαφθορά, όμως δείχνει τις πραγματικές ποινικές υποθέσεις και την οικονομική ζημία ανά συμμετέχον κράτος-μέλος. Μετά το 2024 και την προσχώρηση της Πολωνίας και Σουηδίας, συμμετέχουν στην ΕPPO τα 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τις Ουγγαρία, Δανία και Ιρλανδία.

Σημαντική βοήθεια δίνει ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς «Corruption Perceptions Index» που εκδίδεται ετησίως από το 1995 από την οργάνωση Διεθνή Διαφάνεια «Transparency International». Ο δείκτης CPI βαθμολογεί τις αντιλήψεις για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, από 0=υψηλή, έως 100=χαμηλή, παρέχοντας ένα συγκρίσιμο «πίνακα βαθμών» για όλες τις χώρες.

Ο μέσος όρος του CPI το 2024 στη Ευρώπη ήταν 64,3/100, με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως να έχουν η Δανία με 90, η Φινλανδία με 88, το Λουξεμβούργο με 81, ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ η Ρουμανία με 46, η Βουλγαρία με 43 και η Ουγγαρία με 41. Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της λίστας με 49/100.

Σε συνολικά εκτιμώμενα μεγέθη το κόστος διαφθοράς στην οικονομία της ΕΕ, σύμφωνα με παλαιότερη και συντηρητική εκτίμηση της Κομισιόν, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ ανά έτος, ενώ σύμφωνα με νεότερες μελέτες της RAND Europe σε όρους ευημερίας/ΑΕΠ υπολογίζονται πολύ υψηλότερες απώλειες έως 990 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2024 η EPPO διεξήγαγε 2.666 ενεργές έρευνες με εκτιμώμενη ζημιά υπό διερεύνηση 24,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 53% τα 13,15 δισ. ευρώ από απάτη ΦΠΑ. Επίσης για το ΤΑΑ είναι σε εξέλιξη 311 υποθέσεις με ζημιά 2,8 δισ. ευρώ. Δέχθηκε 6.547 αναφορές οικονομικών εγκλημάτων, ξεκίνησε 1.500 νέες έρευνες, εξέδωσε εντάλματα δέσμευσης ύψους 2,42 δισ. ευρώ και απέστειλε 205 κατηγορητήρια.

Σε ποινικές υποθέσεις που άπτονται των κονδυλίων και εσόδων της ΕΕ, στην Ιταλία διενεργούνται 764 ενεργές υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημία 4,65 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 7,05 δισ. ευρώ σε 149 υποθέσεις ΦΠΑ, ενώ από πολυετείς διακρατικές απάτες είναι παγωμένα περιουσιακά στοιχεία 605,3 εκατ. ευρώ και εκκρεμούν 104 κατηγορητήρια.

Ακολουθεί με 380 ενεργές υποθέσεις η Ρουμανία με εκτιμώμενη ζημία 195 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 2,57 δισ. ευρώ από ΦΠΑ και 18 κατηγορητήρια. Τρίτη με 295 ενεργές υποθέσεις και δεύτερη σε εκτιμώμενη ζημιά με 3,89 δις ευρώ βρίσκεται η Γερμανία, εκ των οποίων 179 υποθέσεις ΦΠΑ αξίας 5 δισ. ευρώ και 23 κατηγορητήρια. Την τετράδα συμπληρώνει η Βουλγαρία με 254 ενεργές υποθέσεις και εκτιμώμενη ζημιά 1,13 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα έχουμε 84 ενεργές υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημιά 489 εκατ. ευρώ, 15 υποθέσεις ΦΠΑ για 1,71 δισ. ευρώ και 5 κατηγορητήρια.

Η πρόσφατη παρουσία της Προϊσταμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι στη χώρα μας, έδωσε στην επικαιρότητα την ατζέντα κατά της διαφθοράς και πέρασε μηνύματα για την ανεξαρτησία της EPPO, καθώς και για μηδενική ανοχή σε παρεμβάσεις. Συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης από τον οποίο ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού γραφείου με 3 επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και διοικητικό προσωπικό, καθώς και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για επιχειρησιακή συνεργασία σε τελωνεία και διασυνοριακές υποθέσεις.

Επισκέφθηκε το τελωνείο στο Λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της έρευνας «Calypso» αναφορικά με τις κατασχέσεις χιλιάδων κοντέινερ από τη Κίνα για παραβιάσεις δασμών και ΦΠΑ. Τέλος δήλωσε πως η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά πανευρωπαϊκό, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τα αναλυτικά στοιχεία του πίνακα της ετήσιας έκθεσης της ΕΡΡΟ.

