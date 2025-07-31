Η συμφωνία εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία εμπνέει πλέον την εμπιστοσύνη των αγορών και των διεθνών επενδυτών σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, ανοίγει μια νέα πύλη χρηματοδότησης και ανάπτυξης και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, άμεση πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και συμμετοχή σε ένα ισχυρό, διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εξαγορά του δεύτερου από την πρώτη.

Αυτό σηματοδοτεί και αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία εμπνέει πλέον την εμπιστοσύνη των αγορών και των διεθνών επενδυτών.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις — μικρές, μεσαίες και μεγάλες εισηγμένες — η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια νέα πύλη χρηματοδότησης και ανάπτυξης. Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, άμεση πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και συμμετοχή σε ένα ισχυρό, διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Για την ελληνική οικονομία συνολικά, είναι ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά· Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Ενισχύει την αξιοπιστία μας και αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό και το διεθνή οικονομικό χάρτη. Θα δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και την εξέλιξη της υλοποίησής της. Πάντως, πρόκειται για μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη και σίγουρα μία μεγάλη ευκαιρία συνολικά για τη χώρα».





