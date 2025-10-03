«Δεν πρόκειται να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι αναθεωρήσεις γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή το δημοσίευμα της Καθημερινής ότι θα κοπούν από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα και μεταρρυθμίσεις, καθώς πλέον δεν είναι εφικτή η υλοποίησή τους εντός χρονοδιαγράμματος.

Ο κ. Παπαθανάσης, σημείωσε ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα μισά ορόσημα και έχουμε έναν μέσο όρο εκπλήρωσης στο 50%, ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 40%.

Ο υπουργός εξήγησε ότι δεν ισχύει ότι βγαίνουν από το πρόγραμμα οι σιδηροδρομικές υποδομές ούτε η ανακαίνιση των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα για τα νοσοκομεία, είπε ότι θα γίνουν στο 100% τα έργα που αφορούν 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα Υγείας.

«Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026»

Σημείωσε, επίσης, ότι κάποια από τα έργα μπορεί να βγουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι το πρόγραμμα "Απόλλων" για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμε πηγές, ωστόσο οι πόροι θα μεταφερθούν σε άλλα έργα.

Για την κοινωνική κατοικία, εξήγησε ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση, η οποία μένει στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 2 δισ. και θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα, είναι ένα πρόγραμμα που - όπως είπε - τρέχει πολύ καλά.

Πρόσθεσε ότι βγήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αντιπλημμυρικά έργα και μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ. Σημείωσε ότι και τα αρδευτικά έργα του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ. Όπως εξηγησε, υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δε θα σταματήσει τίποτα.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026, δε θα δοθεί παράταση και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα.

