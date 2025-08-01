Το βασικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σκοπεύει να καταστήσει η Euronext το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η συναλλαγή (η εξαγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα) αναμένεται να είναι προστιθέμενης αξίας για τα κέρδη ήδη από το πρώτο έτος. Αυτό προκύπτει από τον CEO της Euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος παράλληλα μιλά εγκωμιαστικά και για την ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο».

Χθες το απόγευμα, ο κ. Boujnah είχε μια συνομιλία με δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας του. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του αλλά και των ερωτήσεων που ακολούθησαν, αφιερώθηκε στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πρόταση για την οποία είχε ανακοινωθεί το πρωί της ίδιας ημέρας.

Όπως αναφέρουν απολύτως έγκυρες πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ. Boujnah δήλωσε ότι η απόφαση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας «αποτελεί μια συναλλαγή που ενισχύει καθοριστικά την Euronext, αναβαθμίζει τις στρατηγικές προοπτικές μας και ανοίγει νέους δρόμους για μελλοντική ανάπτυξη». Ταυτόχρονα, είπε, προσφέρει ουσιαστικά και διαρκή οφέλη στην ελληνική αγορά, «η οποία θα ενταχθεί ακόμη πιο δυναμικά στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ροές κεφαλαίων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο επικεφαλής της Euronext αναφέρθηκε πολλές φορές στην εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτήρισε, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ενώ αποκάλυψε ότι «η Euronext στοχεύει να καταστήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών το βασικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Όπως επεσήμανε συγκεκριμένα ο κ. Boujnah, «τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών επωφελήθηκε από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, χάρη στην συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ 2020 και 2024, τα καθαρά έσοδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκαν άνω του 70%, στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA τριπλασιάστηκαν στα 23,7 εκατ. ευρώ».

Προσέθεσε δε, ότι «η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει σημαντικά τη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου, υποστηρίζοντας τη διαρκή διαφάνεια στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και αυξάνοντας τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο επικεφαλής της Euronext είπε στους δημοσιογράφους ότι «με την ένταξη της ATHEX στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης, οι Έλληνες εκδότες και επενδυτές θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη ορατότητα και πρόσβαση. Παράλληλα, η ATHEX θα επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στο κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο εισαγωγών, δημιουργώντας βιώσιμα οφέλη για τον όγκο συναλλαγών».

Και δήλωσε βέβαιος ότι «η συναλλαγή αναμένεται να είναι προστιθέμενης αξίας για τα κέρδη ήδη από το πρώτο έτος, μετά την υλοποίηση των αρχικών συνεργειών. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε ετήσιες ταμειακές συνέργειες ύψους 12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, με έξοδα αναδιάρθρωσης περίπου 25 εκατ. ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

